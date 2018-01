Για «πραγματική ευκαιρία επίλυσης» του ζητήματος της ονομασίας της πΓΔΜ κάνει λόγο η πολιτική ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο σε σημερινή ανάρτησή της στο Twitter, αποκαλώντας «ανεύθυνη» τη στάση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκου Μητσοτάκη και του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Υπάρχει επιτέλους μια πραγματική ευκαιρία να επιλυθεί το διχαστικό ζήτημα της ονομασίας της πΓΔΜ. Θα ήταν τρομερό να χαθεί αυτό το ραντεβού με την ιστορία. Είναι ανεύθυνο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάνφρεντ Βέμπερ εργάζονται για τη διαίρεση στην Ευρώπη, αντί για την πρόοδο και τη συμφιλίωση» αναφέρει το tweet των Ευρωπαίων Σοσιαλδημοκρατών.

There is finally a real opportunity to solve a divisive issue on the name of #FYROM. It would be terrible to miss this date with history. It is irresponsible that @kmitsotakis and @ManfredWeber work for division in Europe, instead of progress and reconciliation

— S&D Group (@TheProgressives) January 25, 2018