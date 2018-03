Μετά την παράδοση της Μαρίας Εφίμοβα στις ελληνικές αρχές, καθώς φοβόταν για την ζωή της και πιεζόταν από την Μάλτα και την Κύπρο με εκστρατείες δυσφήμισης και εντάλματα σύλληψης, ευρωβουλευτές από διαφορετικές πολιτικές ομάδες προέβησαν μετά από πρωτοβουλία του Στέλιου Κούλογλου σε κοινή δήλωση υποστήριξης της μάρτυρος δημοσίου συμφέροντος, ζητώντας παράλληλα να της χορηγηθεί άσυλο από την Ελλάδα.

«Υπάρχει ένα αίτημα έκδοσης της Μαρίας Εφίμοβα στην Μάλτα, που όμως πρέπει να το εμποδίσουμε», τόνισε ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989 κα στην Γιάννα Παπαδάκου. Όπως εξήγησε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εάν εκδοθεί στην Μάλτα η Εφίμοβα, θα εκτεθεί σε μεγάλο κίνδυνο. «Όποιος την στείλει εκεί, είναι σαν να την στέλνει στο στόμα του λύκου. Ήταν η βασική μάρτυρας της Δάφνη Καρουάνα Γκαλίθια. Όταν αυτό αποκαλύφθηκε ξεκίνησαν εναντίον της δικαστικές διώξεις με αστείες κατηγορίες, που σκοπό είχαν να την εκφοβίσουν», είπε.



Η Εφίμοβα κατηγορείται στην Μάλτα ότι δυσφήμισε κάποιους αστυνομικούς και ότι υπεξαίρεσε ένα ποσό μικρότερο των 2000 ευρώ. Στην Κύπρο, από όπου επίσης έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε ποσό μικρότερο των 1000 ευρώ. «Το ένταλμα εκδόθηκε το 2017 ενώ η Εφίμοβα σταμάτησε να εργάζεται στην Κύπρο το 2014!», δήλωσε ο Στ. Κούλογλου σημειώνοντας ότι είχε προηγηθεί μια εκστρατεία δυσφήμισής της από ορισμένα κυπριακά ΜΜΕ, που την ενέπλεκαν στην υπόθεση της δολοφονίας της Γκαλίθια. Τότε, μάλιστα, ο ευρωβουλευτής μαζί με ακόμη επτά συναδέλφους του είχαν προβεί σε μια καταδικαστική δήλωση υπέρ της Μ. Εφίμοβα.

«Η Εφίμοβα έφυγε από την Μάλτα μετά την δολοφονία της δημοσιογράφου και πήγε με στην Κρήτη. Εκεί ζήτησε άδεια παραμονής, που όμως δεν της την έδωσαν. Προσπάθησα να την βοηθήσω, και να εξηγήσω στους αρμόδιους την περίπτωσή της και τους λόγους για τους οποίους πρέπει να προστατευθεί, όμως έδειχναν να μην κατανοούν την κατάσταση. Της είχα ζητήσει να έρθει στην Αθήνα ώστε να βοηθήσω να εξεταστεί η υπόθεσή της από το Υπουργείο Εσωτερικών», περιέγραψε ο ευρωβουλευτής.

Η Εφίμοβα όμως δεχόταν έντονες πιέσεις και ήταν τρομοκρατημένη. Μετά το σκάνδαλο της απόπειρας δολοφονίας του Ρώσου Σεργκέι Σκριπάλ στην Βρετανία, ορισμένοι Βρετανοί δημοσιογράφοι επικοινωνούσαν μαζί της ρωτώντας εάν εμπλέκεται στην υπόθεση. Αυτή η εξέλιξη την οδήγησε στο να πάρει την απόφαση να παραδοθεί στις αρχές.

«Με πήρε τηλέφωνο την Δευτέρα το βράδυ και μου λέει ‘παραδόθηκα’. Πήγε χωρίς καν έναν δικηγόρο μαζί της. Τόσο τρομοκρατημένη ήταν. Προτιμούσε τον Κορυδαλλό από την Κρήτη ή την Αθήνα», είπε ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου, μιλώντας στο Creta TV ο οποίος δεν θεωρεί καθόλου τυχαία την σημερινή σύλληψη του προέδρου της Pilatus Bank, όπου εργαζόταν η Εφίμοβα και για την οποία είχε αποκαλύψει ότι έκανε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.



Σήμερα, ύστερα από πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, 36 ευρωβουλευτές από διαφορετικές πολιτικές ομάδες προχώρησαν στην ακόλουθη δήλωση:



Η Maria Efimova είναι πρώην υπάλληλος της Pilatus Bank, και μάρτυρας σε υποθέσεις διαφθοράς και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Η Pilatus Bank, ανεξαρτήτως της μαρτυρίας της Efimova, κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος από παράνομες δραστηριότητες πολύ ισχυρών ανθρώπων στην Μάλτα και στο Αζερμπαϊτζάν. H σύλληψη του προέδρου της Pilatus Bank, Ali Sadr Hasheminejad, στις ΗΠΑ αποτελεί επιπλέον απόδειξη της σύνδεσης με εγκληματικές δραστηριότητες.

Η εμπλοκή της Pilatus Bank με πρόσωπα υψηλά ιστάμενα στην κυβέρνηση της Μάλτας και ιδίως με Keith Schembri, τον προσωπάρχη του Μαλτέζου πρωθυπουργού, είναι αποδεδειγμένη από αναφορές που διέρρευσαν από την Υπηρεσία κατά της Διαφθοράς στην Μάλτα.

Η βίαιη εκστρατεία δυσφήμισης της Efimova από την κυβέρνηση της Μάλτας, που ξεκίνησε αμέσως μετά την αποκάλυψη ότι ήταν η πηγή της δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Η Daphne Caruana Galizia δολοφονήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2017. Μετά την δολοφονία της Galizia, η Efimova δήλωσε ότι έφυγε από την Μάλτα φοβούμενη για την ζωή της και για την ασφάλεια της οικογένειά της. Καθώς οι φόβοι και οι πιέσεις από τα εντάλματα σύλληψης αυξήθηκαν, το βράδυ της Δευτέρας παραδόθηκε στις Ελληνικές αρχές.

Οι γιοι της Daphne Caruana Galizia δήλωσαν: «Οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί απέτυχαν να προστατέψουν την μητέρα μας. Τώρα πρέπει να προστατεύσουν τις πηγές της με το ίδιο σθένος που θα έπρεπε να είχαν δείξει για εκείνη. Η Maria Efimova δεν είναι ευρωπαία πολίτης, όμως αντιμετωπίζει τους ίδιους κινδύνους. Πρέπει να προστατευθεί, όπως έπρεπε να είχε και η μητέρα μας».

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδομένης και της σαθρότητας των κατηγοριών εναντίον της μάρτυρος δημοσίου συμφέροντος Maria Efimova, καλούμε τις Ελληνικές Αρχές όπως:

Διασφαλίσουν ότι η Εφίμοβα δεν θα εκδοθεί στην Μάλτα

Προσφέρουν άσυλο στην Εφίμοβα και στην οικογένειά της

Προσφέρουν προστασία και διασφαλίσουν την ασφάλειά της

Οι συνυπογράφοντες ευρωβουλευτές:

AUSTREVICIUS Petras, ALDE/ADLE

BAYET Hugues, SnD

BILDT CORAZZA Anna Maria, SnD

CASA David, EPP

CHILDERS Nessa, SnD

CICU Salvatore, EPP

DE LANGE Esther, EPP

DURAND Pascal, the GREENS/EFA

ENGEL Frank, EPP

FJELLNER Christofer, EPP

GASBARRA Enrico, SnD

GIEGOLD Sven, the GREENS/EFA

GOMEZ Anna, SnD

Χατζηγεωργίου Τάκης, GUE/NGL

HÖKMARK Gunnar, EPP

IN'T VELD Sophie, ALDE/ADLE

JOLY Eva, the GREENS/EFA

KÖSTER Dietmar, SnD

Κούλογλου Στέλιος, GUE/NGL

KYLLONEN Merja, GUE/NGL

LANGEN Werner, EPP

LE HYARIC Patrick, GUE/NGL

MACOVEI Monica, ECR

MARTIN Edouard, SnD

METSOLA Roberta, EPP

PAGAZAURTUNDÚA Maite, ALDE/ADLE

ROSATI Dariusz, EPP

SCHIRDEWAN Martin, GUE/NGL

SCHULZE Sven, EPP

TOMC Romana, EPP

URBAN CRESPO Miguel, GUE/NGL

VALLI Marco, EFDD

VANDENKENDELAERE Tom, EPP

VIEU Marrie-Pierre, GUE/NGL

ZAMMIT DIMECH Francis, EPP

ZIMMER Gabriel, GUE/NGL