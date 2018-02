Οι υπουργοί Οικονομικών των 19 χωρών - μελών της Ευρωζώνης έδωσαν στον Ισπανό υπουργό Λουίς ντε Γκίντος το χρίσμα για να διαδεχτεί τον Μάιο τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Βίκτορ Κονστάνσιο.

Η εισήγηση του Eurogroup αναμένεται να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αφού πρώτα ληφθεί υπ' όψιν η γνωμοδότηση τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο και του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ.

Η θητεία του Ντε Γκίντος θα είναι οκταετής.

Υποψηφιότητα για την αντιπροεδρία της ΕΚΤ είχε θέσει και ο κεντρικός τραπεζίτης της Ιρλανδίας Φίλιπ Λέιν. Ωστόσο, η υποψηφιότητα αποσύρθηκε προ της έναρξης του Eurogroup και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

