Από 90 ως 100 μετανάστες αγνοούνται στη Μεσόγειο μετά το ναυάγιο στα ανοικτά της Λιβύης της βάρκας στην οποία είχαν επιβιβαστεί στην προσπάθειά τους να φθάσουν στην Ευρώπη.

Στη φουσκωτή βάρκα είχαν επιβιβαστεί πάνω από εκατό άνθρωποι αλλά μόλις 17 διασώθηκαν.

Οι ναυαγοί κρατούνταν για ώρες από τα απομεινάρια της βάρκας ως την έλευση των σκαφών που τους διέσωσαν.

Το ναυάγιο σημειώθηκε στα ανοικτά της πόλης Αλ Χομς, περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της λιβυκής πρωτεύουσας.

Το λιβυκό ΠΝ ανέφερε ακόμη πως διέσωσε άλλους 267 μετανάστες από διάφορα κράτη της Αφρικής που είχαν επιβιβαστεί σε δύο πλεούμενα που διέτρεχαν κίνδυνο να βυθιστούν στα ανοικτά της πόλης Ζαουίγια, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της Τρίπολης.

Πολλές γυναίκες καθώς και 17 παιδιά είναι ανάμεσα στους μετανάστες που διασώθηκαν.

Up to 100 missing as migrant boat sinks off Libya https://t.co/RHOVRrXfmW pic.twitter.com/UqtPJLbQhy

— FRANCE 24 (@FRANCE24) January 10, 2018