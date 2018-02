Η Βασιλική Όπερα στο Λονδίνο και η γύρω περιοχή στο Κόβεν Γκάρντεν εκκενώνονται από την αστυνομία λόγω φόβου για βόμβα.

Σε ανάρτηση δημοσιογράφου του BBC στο twitter ο κόσμος έχει απομακρυνθεί από τον χώρο.

London's Royal Opera House and surrounding area in Covent Garden are being evacuated over a bomb scare. People are being moved away from the area. A police cordon is in place. Photo courtesy of Missy Mills. pic.twitter.com/UJryPlaGgi

