Με ένα μήνυμα στο λογαριασμό της στο Twitter, κατά τις συνήθειες του Αμερικανού προέδρου, απάντησε η Επίτροπος Εμπορίου της Ε.Ε., Σεσίλια Μάλμστρεμ, στην απόφαση Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στον εισαγόμενο χάλυβα και 10% στο εισαγόμενο αλουμίνιο.

«Η Ένωση είναι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ και συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εξαιρεθεί από αυτά τα μέτρα» έγραψε. «Θα επιδιώξω περισσότερη σαφήνεια για το ζήτημα αυτό τις ημέρες που έρχονται. Αδημονώ να συναντήσω τον Λάιτχαϊζερ στις Βρυξέλλες το Σάββατο για να συζητήσουμε» συμπλήρωσε, αναφερόμενη στον Ρόμπερτ Λαϊτχάιζερ, αρμόδιο της αμερικανικής κυβέρνησης για ζητήματα εξωτερικού εμπορίου.

Ο Λάιτχαϊζερ θα συναντηθεί όχι μόνο με την Ευρωπαία Επίτροπο, αλλά και με τον Ιάπωνα υπουργό Εμπορίου, Χιοσίγκε Σέκο, που θα επισκεφθεί τις Βρυξέλλες το Σάββατο. Η συνάντηση θα προσφέρει «μια καλή ευκαιρία ειλικρινούς και ανοικτού διαλόγου για τα μέτρα, που θα λάβουν οι Βρυξέλλες, εάν δεν εξαιρεθεί η κοινότητα» διεμήνυσε η Επίτροπος.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου, Μπρουνό Λεμέρ, ο οποιός υπογράμμισε πως «ένας εμπορικός πόλεμος δεν έχει παρά μόνο χαμένους» και επανέλαβε ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να απαντήσει άμεσα με τον «προσήκοντα τρόπο».

On tonight’s announcement - the EU is a close ally of the US and we continue to be of the view that the EU should be excluded from these measures. I will seek more clarity on this issue in the days to come. Looking forward to meeting USTR Lighthizer in Brussels on Sat to discuss.

— Cecilia Malmström (@MalmstromEU) March 8, 2018