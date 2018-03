Επίθεση με μολότοφ έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας στην πρεσβεία της Τουρκίας στην Κοπεγχάγη, χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί.

Δράστες ήταν, σύμφωνα με την αστυνομία της Δανίας, τουλάχιστον δύο άτομα και την ώρα της επίθεσης το κτίριο ήταν άδειο, ενώ από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές ζημιές στο εξωτερικό τμήμα του κτιρίου της πρεσβείας

Η αστυνομία ερευνά τον χώρο έξω από την πρεσβεία, ενώ δεν έχουν γίνει συλλήψεις, σύμφωνα με δήλωση αστυνομικού αξιωματούχου στο Reuters.

Turkish Embassy in Denmark Comes Under Petrol Bombs' Attack - According to police, two people attacked Turkey's embassy in Copenhagen with petrol bombs on Monday. pic.twitter.com/ak4M5bOXmW

