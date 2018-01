Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Γκάβιν Γουίλιαμσον κατηγόρησε τη Ρωσία ότι κατασκοπεύει στρατηγικές υποδομές της χώρας του με σκοπό να προετοιμάσει ενέργειες με σκοπό να προκαλέσει «απόλυτο χάος» και «χιλιάδες επί χιλιάδων θανάτων».

Ο υπουργός χρησιμοποίησε ασυνήθιστα κινδυνολογικό τόνο για αξιωματούχο αυτού του επιπέδου, την ώρα που αρχίζει μια νέα περίοδος αξιολόγησης των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα.

Ο Γουίλιαμσον πιέζει το τρέχον διάστημα για να εξασφαλίσει υψηλότερες πιστώσεις για τον προϋπολογισμό των βρετανικών ένοπλων δυνάμεων.

Σε συνέντευξή του στην Daily Telegraph που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της εφημερίδας το βράδυ της Πέμπτης, ο βρετανός υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι η Ρωσία επιδίδεται σε κατασκοπεία όσον αφορά τα δίκτυα ηλεκτροδότησης που συνδέουν τη Μεγάλη Βρετανία με την Ευρώπη και η Μόσχα αναζητεί τρόπο να προκαλέσει «πανικό» ή να επιτεθεί στη χώρα του.

«Ερευνούν και μελετούν το "πώς θα προκαλέσουμε πολύ μεγάλο κακό στη Μεγάλη Βρετανία"», ανέφερε, «πλήττοντας την οικονομία μας, καταστρέφοντας υποδομές, προκαλώντας χιλιάδες επί χιλιάδων νεκρών, βρίσκοντας κάποιο στοιχείο που θα προκαλέσει απόλυτο χάος στη χώρα».

Για τον Γουίλιαμσον, η Ρωσία σκοπεύει να ενεργήσει κατά τρόπο που «οποιαδήποτε άλλη χώρα θα θεωρούσε απολύτως απαράδεκτο».

«Γιατί συνεχίζουν να φωτογραφίζουν και να παρατηρούν τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς μας; Γιατί παρατηρούν τις διασυνδέσεις μεταφοράς ηλεκτρισμού (από και προς) τη χώρα μας; Παρατηρούν αυτά τα σημεία διότι θεωρούν ότι τους δίνουν έναν τρόπο να επιτεθούν στη Μεγάλη Βρετανία», υποστήριξε ο βρετανός υπουργός Άμυνας.

Our defence secretary @GavinWilliamson demonstrating that he is totally unhinged. Those nasty Russians those nasty Russians …grow up Gavin pic.twitter.com/aCLNNdKKPA

— Brian Gerrish (@briangukc) January 26, 2018