Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και πενήντα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων έξι σοβαρά, όταν ένα μικρό φορτηγό έπεσε πάνω σε ομάδα πεζών που βρίσκονταν στην παλιά πόλη του Μούνστερ, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Ο οδηγός αυτοκτόνησε επιτόπου χρησιμοποιώντας το όπλο του.

Γερμανός 48 ετών, με λευκό ποινικό μητρώο, αλλά με γνωστά ψυχολογικά προβλήματα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες της Sueddeutsche Zeitung, ο δράστης της επίθεσης με μικρό φορτηγό.

Οι δεκάδες θαμώνες του εστιατορίου που βρίσκεται στην περιοχή «Kiepenkerl» στο ιστορικό κέντρο του Μούνστερ και, λόγω της καλοκαιρίας, κάθονταν στον εξωτερικό χώρο του ομώνυμου εστιατορίου, ήταν ο στόχος του άνδρα ο οποίος οδήγησε το φορτηγό του κατευθείαν πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Στο μεταξύ η αστυνομία εξετάζει ύποπτο αντικείμενο που βρέθηκε στο όχημα του δράστη και έχει προληπτικά εκκενώσει σπίτια και επιχειρήσεις στην γύρω περιοχή.

Πολλά γερμανικά μέσα ωστόσο υπενθυμίζουν ότι σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την τρομοκρατική επίθεση του Ουζμπέκου Ραχμάτ Ακίλοφ, ο οποίος, στο όνομα του «Ισλαμικού Κράτους» στις 7 Απριλίου του 2017 είχε οδηγήσει φορτηγό εναντίον συγκεντρωμένου πλήθους στο εμπορικό κέντρο της Στοκχόλμης, προκαλώντας τον θάνατο πέντε ατόμων και τον τραυματισμό 14.

#BREAKING NEWS: Here are images from the scene after a van plows into pedestrians in #Muenster, Germany. We can confirm there have been multiple casualties pic.twitter.com/bgd8sn2MFM

