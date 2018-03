Η Άντρια Ζαφειράκου διδάσκει καλλιτεχνικά σε σχολείο που βρίσκεται σε μια ταραγμένη περιοχή του Λονδίνου. Μόλις έλαβε το Παγκόσμιο Βραβείο Δασκάλου. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ενός εκατομμυρίου δολαρίων - αλλά πρέπει να πληροί μια προϋπόθεση για την πληρωμή του.

«Ήμουν συγκλονισμένη, στην αρχή δεν μπορούσα να πιστέψω ότι κέρδισα», δήλωσε η νικήτρια του βραβείου. Σημείωσε στην ομιλία της ότι οι καθηγητές στο Ηνωμένο Βασίλειο δουλεύουν πολύ σκληρά. «Αυτό το βραβείο ανήκει σε όλους μας», ανέφερε.

Μεταξύ των πρώτων που την συνεχάρησαν ήταν η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 Λούις Χάμιλτον της απένειμε το βραβείο μαζί με τον εμίρη του Ντουμπάι. Στην τελετή ήταν παρούσα και η αμερικανίδα ηθοποιός Τζένιφερ Χάντσον.

Η 'Αντρια Ζαφειράκου εργάζεται στο κοινοτικό σχολείο Άλπερτον, στο Μπρεντ στο Βόρειο Λονδίνο, σε μια φτωχή γειτονιά όπου ζουν πολλοί μετανάστες. Εκατόν τριάντα διαφορετικές εθνικότητες ζουν στο Μπρεντ και η Ζαφειράκου αποφάσισε να μάθει ορισμένες βασικές εκφράσεις στις 35 γλώσσες που ομιλούνται στο σχολείο της, για να μπορεί να επικοινωνεί με τους μαθητές της και τους γονείς τους. Ανάμεσα στις γλώσσες στις οποίες μπορεί να συνεννοηθεί είναι η Χίντι, η Γκουτζαράτι και η Ταμίλ.

Εάν το θεωρεί απαραίτητο, επισκέπτεται επίσης γονείς των μαθητών της στο σπίτι, εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη ενσωμάτωση και την καλύτερη απόδοση των παιδιών στο σχολείο. Επιπλέον, έκανε αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών προκειμένου αυτό να προσαρμοστεί στην καθημερινή ζωή των μαθητών.

Το βραβείο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων θα της καταβληθεί σε μια περίοδο δέκα ετών, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίζει να διδάσκει για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Όταν τη ρώτησαν τι θα κάνει τα χρήματα, απάντησε: «Θα ήταν σπουδαίο, εάν μπορούσα να βοηθήσω ώστε η τέχνη να παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην κοινότητά μας.»

Ήταν μια από τους δέκα φιναλίστ του διαγωνισμού, στον οποίο οι υποψήφιοι σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν πάνω από 30.000, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, επικαλούμενο την γερμανική Die Welt.

Want to know more about Global #TeacherPrize Winner @Andriazaf? Watch on. pic.twitter.com/XgTDylVukf

— Global Teacher Prize (@TeacherPrize) March 18, 2018