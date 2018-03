Ένας αστυνομικός πυροβολήθηκε και ένας άνδρας πήρε ομήρους σε ένα σούπερ μάρκετ σε δύο ξεχωριστά περιστατικά στην ίδια περιοχή της νοτιοδυτικής Γαλλίας σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ο αστυνομικός πυροβολήθηκε στην πόλη Καρκασσόν, ενώ ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί και να κρατά ομήρους σε ένα σούπερ μάρκετ στην πόλη Trebes. Είναι πιθανό ο δράστης να είναι ίδιος και στα δύο περιστατικά, αφού οι δύο πόλεις βρίσκονται σε μικρή απόσταση.

Υπάρχουν πληροφορίες για δύο θύματα.

Η αστυνομική ένωση UNSA ανέφερε στο Twitter πως βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση αφού νωρίτερα ένα άτομο πυροβόλησε εναντίον τεσσάρων αστυνομικών στην περιοχή της Καρκασόν τραυματίζοντας έναν από αυτούς.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο BFM ό άνδρας δήλωσε πίστη στο Ισλαμικό Κράτος. Ο πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ ανέφερε πως πρόκειται για μια «σοβαρή κατάσταση».

At least one person is feared dead in a hostage-taking incident in #Trebes , France pic.twitter.com/lDoaGbYuWv

Η αντιτρομοκρατική διεύθυνση της εισαγγελίας του Παρισιού ανέφερε πως έχει ξεκινήσει έρευνα για ομηρία που βρίσκεται σε εξέλιξη σε ένα σουπερμάρκετ στην πόλη Τρεμπ, από έναν άνδρα που δηλώνει πίστη στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

‼‍♂️ #ISIS Terrorist attack in #France: the special unit of the GIGN has arrived in #Trèbes, they are supported by elite Raid units. Three helicopters secure the area from the air. The area around the supermarket is cordoned off. pic.twitter.com/XCii8XiHpo

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) March 23, 2018