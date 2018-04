Διεθνή κατακραυγή προκαλεί ένα βίντεο από το Ιράν που κυκλοφόρησε στα social media και στο οποίο μια νεαρή γυναίκα εμφανίζεται να ξυλοκοπείται από την «αστυνομία ηθών», επειδή δεν φορούσε σωστά το χιτζάμπ.

Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίσσεται στην Τεχεράνη και η κοπέλα που υπόκειται τον ξυλοδαρμό είναι 25 ετών. Αρχικά δέχεται μια προφορική επίπληξη επειδή το μαντίλι της είναι πολύ χαλαρό και φαίνονται τα μαλλιά της.

Στη συνέχεια μια από τις γυναίκες της αστυνομίας την χαστουκίζει και όταν οι δύο γυναίκες πιάνονται στα χέρια η μαυροφορεμένη αστυνομικός, μαζί τις συναδέλφους της, ακινητοποιούν τη νεαρή, τη ρίχνουν στο έδαφος, την κρατάνε κάτω ενώ η κοπέλα ουρλιάζει και επαναλαμβάνει: «αφήστε με, αφήστε με!».

This woman is savegly beaten up by morality police as punishment for her insufficient hijab. Shame on you

كتك زدن وحشيانه دختر توسط ماموران گشت ارشاد، دختر بي حال به زمين افتاد. #دوربين_ما_اسلحه_ما براي افشاي اين وحشي ها ، فيلم در #چهارشنبه_های_سفید تلگرامم pic.twitter.com/ZqJwdHY9T8

