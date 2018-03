Σε αυστηρό τόνο απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών στη δήλωση εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τα Ίμια, επαναλαμβάνοντας κατηγορηματικά ότι το νομικό καθεστώς στην περιοχή είναι πλήρως κατοχυρωμένο και η ελληνική κυριαρχία δεδομένη και αναμφισβήτητη.

«Το νομικό καθεστώς των Ιμίων είναι πλήρως κατοχυρωμένο και η ελληνική κυριαρχία επ’ αυτών είναι δεδομένη και αναμφισβήτητη. Λαθεύει η Τουρκία, εάν νομίζει ότι δύναται να παραβιάσει στο Αιγαίο το διεθνές δίκαιο χωρίς συνέπειες, όπως πράττει σε άλλα σημεία του περίγυρού της. Της συστήνουμε δε, να μετράει τα λόγια της» τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Χαμί Ακσόι, σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τη συμπερίληψη από την Ελλάδα των βραχονησίδων των Ιμίων στο «Natura 2000», έκανε λόγο για «εκμετάλλευση από πλευράς της Ελλάδας των περιβαλλοντικών προγραμμάτων της ΕΕ με πολιτικό κίνητρο», τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με την κυριαρχία της Τουρκίας πάνω στα Ίμια».

Ministry of Foreign Affairs announcement on a statement regarding Imia made by the spokesperson of the Turkish MFA https://t.co/dlUqP7lJG9 https://t.co/nmFaTCUHfw

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 31, 2018