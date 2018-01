Η συνολική χρηματοδότηση της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), το λεγόμενο Σχέδιο Γιούνκερ, ανέρχεται σε 1,7 δισ. ευρώ και αναμένεται να ενεργοποιήσει 5,7 δισ. πρόσθετων επενδύσεων, αναφέρει στο twitter η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η χρηματοδότηση αφορά:

Προγράμματα υποδομών και καινοτομίας: Έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση 11 έργων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων(EIB) με τη στήριξη του EFSI, περίπου 1,4 δισ. συνολικής χρηματοδότησης, τα οποία αναμένεται να μοχλεύσουν 3,5 δισ. συνολικών επενδύσεων.

Mικρές και μεσαίες επιχειρήσεις:

Έχουν εγκριθεί εννέα συμφωνίες με ενδιάμεσες τράπεζες, χρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο, με την υποστήριξη του EFSI, συνολικής χρηματοδότησης 313 εκατ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να ενεργοποιήσουν επενδύσεις 2,2 δισ. ευρώ, από τις οποίες αναμένεται να ωφεληθούν 11.298 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

With a total of €1.7 billion financing, our support to Greece is set to trigger €5.7 billion in additional investments. Greece ranks second in investments triggered by #JunckerPlan per euro of GDP → https://t.co/432oyLMxvf #investEU pic.twitter.com/8tQFDFvdCu

