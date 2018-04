Μία τρισέλιδη εισαγωγή, πέντε κεφάλαια για το δημοσιονομικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό μοντέλο της επόμενης ημέρας της ελληνικής οικονομίας και δύο παραρτήματα (τα μέτρα που θα υλοποιηθούν με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και ο μηχανισμός παρακολούθησης στρατηγικής) περιλαμβάνονται στο εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, το Growth Strategy for the Future of Greece, όπως είναι ο τίτλος με τον οποίο έχει αποσταλεί στους δανειστές, και πρόκειται να παρουσιάσει επίσημα η ελληνική κυβέρνηση στο Eurogroup της 27ης Απριλίου στη Σόφια.

Σύμφωνα με την Realnews, μέσα σε 70 σελίδες προτάσεων και 5 σελίδες παραρτημάτων, η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται για την τήρηση των συμφωνηθέντων και αφήνει ανοιχτό το περιθώριο επανεξέτασης μέτρων που έχουν ληφθεί σε τέσσερα πεδία: φορολογικό, δημόσια διοίκηση, αγορά εργασίας και χρηματοπιστωτικό τομέα.

Παράλληλα, ενσωματώνονται ορισμένα από τα προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης όπως, για παράδειγμα, το Κτηματολόγιο και η τοποθέτηση γενικών διευθυντών και γενικών γραμματέων στο Δημόσιο.

Την επιμέλεια του αναπτυξιακού σχεδίου έχει αναλάβει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος συνεργάστηκε με όλους τους αρμόδιους υπουργούς, κυρίως, όμως, με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και την υπουργό Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου.