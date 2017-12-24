Ηλιοφάνεια θα επικρατεί αύριο Δευτέρα ανήμερα των Χριστουγέννων, αν και το πρωί θα υπάρχει παγετός στα βόρεια Ηπειρωτικά.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές και οι άνεμοι θα φθάσουν έως τα 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΜΥ:
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ -04 (ΜΕΙΟΝ 4) ΕΩΣ 15 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ -01 (ΜΕΙΟΝ 1) ΕΩΣ 17 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ -01 (ΜΕΙΟΝ 1) ΕΩΣ 16 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.
ANΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 06 ΕΩΣ 16 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΕ 7 ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 08 ΕΩΣ 16 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 16 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 02 ΕΩΣ 15 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.