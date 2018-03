Παρά τις διαψεύσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για τις σχέσεις του με τον Κ. Φρουζή, τον αντιπρόεδρο της Novartis, τα αποκαλυπτικά σημειώματα που δημοσίευσε η εφημερίδα Δημοκρατία δείχνουν πως οι δυο τους είχαν αναπτύξει μια σχέση εντολέα και εκτελεστή. Μάλιστα ο πρώην υπ. Υγείας και νυν αντιπρόεδρος της ΝΔ συχνά ισχυρίζεται πως παρά τις "οδηγίες" απο τη Novartis - στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία - ο ίδιος ουδέποτε εκτέλεσε κάποια από τις επιθυμίες τις φαρμακοβιομηχανίας. Ωστόσο και σε αυτό διαψεύδεται από τις ίδιες του τις αποφάσεις.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνει κάποιος είναι να διασταυρώσει ημερομηνίες υπουργικών αποφάσεων, ΦΕΚ και νόμων με τις αντίστοιχες ημερομηνίες κατάθεσης επιστολών, αιτημάτων και non papers της εταιρείας από τα έγγραφα που κατασχέθηκαν από τις αρχές και βρίσκονται στη δικογραφία.

Ενδεικτικό είναι το σημείωμα με τίτλο «Personal Note to MoH 20.10.2013» (Προσωπικό Σημείωμα στον υπουργό Υγείας 20.10.2013) που προφανώς απευθύνεται στον τότε υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και έχει συνταχθεί - το πιθανότερο - από τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Φρουζή. Το ντοκουμέντο αυτό δείχνει ανάγλυφα πως ο πρώην ισχυρός άντρας της Novartis έδινε ανερυθρίαστα εντολές στον Άδωνι Γεωργιάδη αφήνοντας τις τυπικότητες κατά μέρους και απευθυνόμενός του στον πρώτο ενικό.

«Σε παρακαλώ να παρακολουθείς εκ του σύνεγγυς καθημερινά και προσωπικά την εξέλιξη των ανωτέρω θεμάτων δεδομένου ότι αφορούν το άμεσα επόμενο διάστημα και από αυτά κρίνονται σχεδόν τα πάντα» του λέει χαρακτηριστικά. Ποια είναι τα ανωτέρω θέματα; Όπως γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία, λίγο πολύ ο Φρουζής του δίνει ειδικές οδηγίες για το πώς να κινηθεί αναφορικά με σημαντικά θέματα του υπουργείου του καλώντας τον για παράδειγμα να σταματήσει τους πειραματισμούς με την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας. «Σε παρακαλώ σταμάτα τους πειραματισμούς της ΕΠΥ οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον. Δεν είναι εποχή για πειραματισμούς και ερασιτεχνισμούς. Όλο το σύστημα των διαγωνισμών θα αδρανοποιηθεί μόνο και μόνο επειδή κάποιοι δεν ξέρουν τη δουλειά τους», επισημαίνεται σε σημείωμα.

Σε άλλο σημείο γίνεται αναφορά και στις πληρωμές των νοσοκομείων. «Εξακολουθεί να υπάρχει χρηματοδοτικό κενό με αποτέλεσμα 40 περίπου μεγάλα νοσοκομεία της χώρας να μην έχουν φάρμακα. Δες το από κοντά γιατί ενώ «χρήματα υπάρχουν» δεν φτάνουν στα νοσοκομεία. 0 Κομματάς χρειάζεται στήριξη» τονίζει ο Φρουζής. Να σημειωθεί πως ο Θεόδωρος Κομματάς είναι ο γενικός διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας και παραμένει στη θέση αυτή μέχρι και σήμερα.

Οι σχέσεις ανάμεσα στον τότε υπ. Υγείας και τον πρώην αντιπρόεδρο της Novartis αποδεικνύονται και από το γεγονός πως ο Άδωνις Γεωργιάδης τελικά - και παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς του - ακολούθησε πολλές από τις εντολές του Φρουζή, που όπως αποδεικνύει και το παραπάνω «προσωπικό σημείωμα» είχε μια οικειότητα να δίνει οδηγίες στην πολιτική ηγεσία του Υπ. Υγείας. Ο Γεωργιάδης λαμβάνει το σημείωμα με τις οδηγίες για τα off patent, φτιάχνει το πολυνομοσχέδιο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι σχετικές ρυθμίσεις συμπεριλαμβάνοντας εν μέρει όσα του ζήτησε ο Φρουζής αποδίδοντάς τα μάλιστα σε άνωθεν εντολές της τρόικας. Μάλιστα το θέατρο σκιών συμπληρώνεται από τις δήθεν αντιδράσεις του ΣΦΕΕ με πρόεδρο τον Φρουζή, που έβγαλε ανακοίνωση με την οποία διατυπώνει ενστάσεις επί της επίμαχης ρύθμισης. Τελικά στις αρχές του Ιανουαρίου του ’14 οι αλλαγές στην τιμολόγηση δημοσιεύονται σε ΦΕΚ και δύο εβδομάδες μετά στις 31 Ιανουαρίου ο Άδωνις κόβει περιχαρής την πίτα του ΣΦΕΕ δίπλα ακριβώς στον Φρουζή, με τον οποίο όπως φαίνεται συνδιαμόρφωναν πολιτικές. Δεν είναι τυχαίο πως από τον Φεβρουάριο του 2017 η κεντρική διοίκηση της Novartis, που γνώριζε για το σκάνδαλο, έχει εντάξει τον Γεωργιάδη στη λίστα με τα πρόσωπα που πλέον θα πρέπει να απαγορεύεται κάθε επαφή, καθώς εμπλέκεται στην υπόθεση και η όποια προσέγγιση θα εκθέσει περαιτέρω την εταιρεία.

Οι ισχυρισμοί Γεωργιάδη περί μη εφαρμογής των εντολών Φρουζή καταρρίπτονται από τις ίδιες τις αποφάσεις του, τις οποίες δημοσιεύει η Εφημερίδα των Συντακτών:

Αίτημα Πρώτο

Ισχυρισμός Γεωργιάδη: O Αδωνης Γεωργιάδης μέσω facebook γράφει: «Αυτός [ο Κωνσταντίνος Φρουζής] προέβλεπε και τελικά νομοθέτησα: 1.970.000 ευρώ στόχο για τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, δηλ. η Novartis απέτυχε στον πρώτο της στόχο».

Η Πραγατικότητα: Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη –η δαπάνη που αποζημιώνει δηλαδή ο ΕΟΠΥΥ– για το 2014 ήταν 2 δισ. ευρώ. Σε αυτή αν προσθέσει κανείς τα επιπλέον 180-200 εκατ. ευρώ που έδινε ο ΕΟΠΥΥ για τα ακριβά φάρμακα, που δεν μπορούσαν να δώσουν τα νοσοκομεία όταν τελείωναν οι προϋπολογισμοί τους, έχει ένα σύνολο που αγγίζει τα 2,2 δισ. ευρώ. Επομένως, ο στόχος επιτεύχθηκε.

Αίτημα Δεύτερο

Ισχυρισμός Γεωργιάδη: Ο Αδωνης Γεωργιάδης γράφει «στο άρθρο 2 παρ. 3 ότι τα of patent θα πήγαιναν -50%, δηλ. κάτω από τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων της Ε.Ε. και μόνον αν ο μέσος όρος ήταν μικρότερος του 50%, τότε με τον μέσο όρο. Δηλ. απέτυχε η Novartis και στον β’ στόχο της».

Η Πραγματικότητα: Αρχικά ο Αδ. Γεωργιάδης από το βήμα εκδήλωσης της Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) στις 10 Οκτωβρίου 2013 δήλωνε πως οι δανειστές μας επιβεβαίωσαν με e-mail ότι αποδέχονται την πρόταση για τιμολόγηση των φαρμάκων που έχουν χάσει την πατέντα τους (of patent) βάσει των τριών χαμηλότερων τιμών κρατών-μελών της Ε.Ε., και μάλιστα αναδρομικά, σε σκευάσματα που έχουν τιμολογηθεί από 1/1/2012. Στη συνέχεια, όμως, είπε και κυρίως νομοθέτησε (4213/2013) ότι σχετικά με τις τιμές των of patent θα ισχύσει η μέση τιμή των τριών χαμηλότερων χωρών ή το 50% της αρχικής, ανάλογα με το ποια είναι χαμηλότερη, και αυτό για όσα σκευάσματα κυκλοφόρησαν από την αρχή του 2012 και μετά. Το κρίσιμο δεν ήταν όμως οι τρεις χαμηλότερες τιμές ή το 50%, αλλά το ποια σκευάσματα αυτό αφορούσε: Οσα κυκλοφόρησαν μετά το 2012. Δηλαδή τα φάρμακα που είχαν κυκλοφορήσει από την 1η Ιανουαρίου 2012 μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2013. Αφέθηκαν δηλαδή απείραχτες οι τιμές των περισσότερων of patent και των γενοσήμων τους που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, αποτελούσαν και το 95% αυτής της κατηγορίας φαρμάκων που κυκλοφορούσαν στην αγορά. Υπενθυμίζεται πως μέχρι την ανάληψη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛΛ. εξακολουθούσαν να βρίσκονται υπό προστασία όσα φάρμακα είχαν κυκλοφορήσει μέχρι το 2012, με παράδειγμα: η πάμφθηνη ουσία συμβαστατίνη να κοστίζει 1 ευρώ στην Ευρώπη και στη χώρα μας 11 ευρώ. Αλλωστε και ο Κ. Φρουζής στο «προσωπικό σημείωμα» λέει ακριβώς το ίδιο. Οτι, δηλαδή, τιμολογήθηκαν 100 περίπου νέα φάρμακα (of patent, όχι καινοτόμα), από τα οποία μόνο τα 43 αποζημιώνονται για πρώτη φορά καθώς τα 20 είναι ΜΗΣΥΦΑ (και ως εκ τούτου δεν δημιουργούν καμία οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό αφού τα πληρώνουν οι ασθενείς 100% από την τσέπη τους) και τα υπόλοιπα 40 αποζημιώνονται ήδη λόγω έκτακτης εισαγωγής. Με δύο λόγια, μιλάμε για 43 μόνο νέα φάρμακα, των οποίων η τιμή θα μειωθεί στο 50% ή στον μέσο όρο των 3 χαμηλότερων τιμών της Ε.Ε. Και το κάνει ακόμα πιο λιανά γράφοντας ότι «το 95% των φαρμάκων αυτών (σ.σ. of patent και γενόσημα που κυκλοφορούσαν στη χώρα μας) έχουν άδεια πριν από το 2012» και άρα δεν επηρεάζονται.

Αίτημα Τρίτο

Ο ισχυρισμός Γεωργιάδη: Ο Αδωνης Γεωργιάδης γράφει: «Τα ΦΥΚ σε όλα ανεξαιρέτως τα φαρμακεία χωρίς να μπορούν οι εταιρείες να διαλέγουν σε ποιο κανάλι θα πωλούν, με 60 μέρες υποχρεωτική πίστωση, το πολέμησε φρικτά και η ΠΦΑ το πήρε πίσω και με απόδοση στον ΕΟΠYΥ του χονδρεμπορικού κέρδους εάν πουλούσαν απευθείας στα Φαρμακεία (για αυτό το τελευταίο με επαίνεσε ο Κουρουμπλής προχθές στην ομιλία του στη Βουλή)».

Η πραγματικότητα: Λίγο μετά το σημείωμα, στις 9 Δεκεμβρίου 2013, ο Αδ. Γεωργιάδης υπογράφει τον νόμο 4213. Στην ένατη παράγραφο του άρθρου 22 με τίτλο «Τιμολόγηση των φαρμάκων και συναφή θέματα» του νόμου ορίζεται πως: «Τα φαρμακευτικά προϊόντα του καταλόγου του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, εκτός αυτών που προορίζονται μόνο για νοσοκομειακή χρήση, δύνανται να διατίθενται στους ασθενείς και από τα τρία κανάλια διανομής (νοσοκομεία, φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, ιδιωτικά φαρμακεία). Ειδικότερα, η διάθεση

των ανωτέρω στα ιδιωτικά φαρμακεία επαφίεται στη δυνατότητα επιλογής των κατόχων αδειών κυκλοφορίας (σ.σ.: των φαρμακοβιομηχανιών) στην περίπτωση που δεν υπάρχει μητρώο (registry) ασθενών». Ετσι, ικανοποιείται και το τρίτο αίτημα Φρουζή. Πάντως, για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους που ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. ισχυρίζεται ότι η ΠΦΑ, που υποθέτουμε ότι μεταφράζεται σε Πρώτη Φορά Αριστερά, επέστρεψε στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, η πραγματικότητα είναι ότι αυτό το έκανε ο διάδοχός του στο υπουργείο Υγείας Μάκης Βορίδης. Συγκεκριμένα, η απόφαση Βορίδη 3457/2014 - ΦΕΚ 64/Β/16-1-2014 με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων» τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) έφυγαν από όλα τα σημεία πώλησης επιλογής των φαρμακοβιομηχάνων που νομοθέτησε ο Αδ. Γεωργιάδης και πήγαν στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.