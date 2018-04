Οι τουρκικές δυνάμεις όχι απλά έφτασαν 55 χιλιόμετρα μέσα στην Ελλάδα, αλλά και κατέβασαν όλες τις σημαίες από τις βραχονησίδες, είπε ο σύμβουλος του Ερντογάν, Γιγκίτ Μπουλούτ, μιλώντας σε συνέντευξη σε τουρκικό κανάλι. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι υπάρχει και σχετικό βίντεο.

Ο ίδιος λέει ότι επρόκειτο για μια μυστική επιχείρηση και πως υπάρχουν και αποδείξεις, τις οποίες μάλιστα οι τουρκικές αρχές τις έδωσαν και στην Ελλάδα.

Ο Μπουλούτ στη συνέντευξή του δήλωσε ότι για την Τουρκία ένας πόλεμος εναντίον της Ελλάδας θα ήταν ντροπιαστικός, μάλιστα σημείωσε πως θα ήταν «σαν ένας ενήλικας να χτυπάει ένα μωρό παιδί στην κούνια, αν αναλογιστεί κανείς της ισορροπία δυνάμεων Ελλάδας – Τουρκίας».

Τέλος, επιτέθηκε και κατά των Ελλήνων υπουργών, λέγοντας πως είναι κατά του Ισλάμ και των Τούρκων, προειδοποιώντας πως η Ελλάδα θα πληρώσει υψηλό τίμημα αν δεν αλλάξει συμπεριφορά.

#Turkey 's military collected all #Greece flags planted on disputed islets and rocks in Aegean Sea overnight and shared the video footages of secret operation with Greek gov't later, claims #Erdogan 's chief aide Yigit Bulut. pic.twitter.com/4jjEdO1LBp

"Now, it would be embarrassing to wage a war against #Greece from a technical point of view. It almost like a grown man hitting a baby in the crib when looked at the balance of power between #Turkey and Greece", says president #Erdogan's chief advisor Yigit Bulut in state TV. pic.twitter.com/k6hwIKX9Wt

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) April 23, 2018