Την εκτίμηση ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να βάλουν την Ελλάδα να επιτεθεί εναντίον της Τουρκίας εξέφρασε ο σύμβουλος του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Γιγκίτ Μπουλούτ συμπληρώνοντας, ωστόσο πως η χώρα μας δεν μπορεί να τα βάλει με την Τουρκία καθώς θα ήταν σαν «μια μύγα να πάει να παλέψει με έναν γίγαντα».

Συγκεκριμένα ο Γιγκίτ Μπουλούτ, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΤRT αναφερόμενος στο περιστατικό στα Ίμια, υποστήριξε ότι δεν έχει καμία αμφιβολία ότι οι Αμερικανοί σχεδιάζουν να βάλουν την Ελλάδα να επιτεθεί στην Τουρκία, ενώ ο στρατός της χώρας διεξάγει επιχειρήσεις στην Συρία.

Υποστήριξε μάλιστα, ότι σε μια τέτοια περίπτωση η απάντηση της Άγκυρας θα είναι σκληρή. Παράλληλα, ο ίδιος ανέφερε πως η Ελλάδα είναι σαν μία μύγα που πολεμά με έναν γίγαντα, προειδοποιώντας τη χώρα μας για τις τρομερές επιπτώσεις που θα ακολουθήσουν.

#Erdogan's chief aide Yigit Bulut says he has no doubt that Americans plan to unleash Greece in attacking #Turkey while Turkish military engaged in #Syria, says Turkey's response would be toughest. pic.twitter.com/Iuv3lFB8g2

