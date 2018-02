Περισσότερες από 20 offshore εταιρείες της Novartis εμφανίζονται στα Paradise Papers, με αρκετές από αυτές να έχουν υπεράκτιους τραπεζικούς λογαριασμούς στις Βερμούδες, καθώς επίσης και στη UBS Ζυρίχης, όπου τηρείτο ο τροφοδότης λογαριασμός που φέρεται να διοχέτευε χρήματα σε πρόσωπα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Έθνους της Κυριακής», οι offshore εταιρείες και οι λογαριασμοί τους έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αμερικανικών Αρχών, στο πλαίσιο των παράλληλων ερευνών τους για τη Novartis υπό το πρίσμα του Foreign Corrupt Practices Act, του νόμου για τις πρακτικές διαφθοράς στην αλλοδαπή, λόγω του ότι η Novartis AG, η μητρική εταιρεία του φαρμακευτικού κολοσσού, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης.

Ένα από τα σημαντικά ευρήματα της έρευνας των Αρχών για τη Novartis θεωρείται η ύπαρξη τροφοδότη λογαριασμού, μέσω του οποίου διοχετεύονταν χρηματικά ποσά σε περισσότερους από 4.000 αποδέκτες στην Ελλάδα, η πλειονότητα των οποίων εμφανίζονται να είναι επαγγελματίες του χώρου της υγείας. Ο τροφοδότης αυτός λογαριασμός εντοπίστηκε στη UBS Ζυρίχης και συνδεόταν με την ελβετική Novartis και όχι με τη θυγατρική της στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έχουν ζητήσει από τη φαρμακευτική εταιρεία αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους αποστέλλονταν τα εμβάσματα, το συνολικό ύψος των οποίων φέρεται να ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Με ανακοίνωσή της η εταιρεία είχε αναφέρει ότι ο εν λόγω λογαριασμός δεν λειτουργεί τα τελευταία έξι χρόνια.

Σε κατάθεσή του προστατευόμενος μάρτυρας κάνει λόγο για την ύπαρξη και δεύτερου τροφοδότη λογαριασμού στην Ελβετία, ο οποίος, όπως είπε, αφορούσε χρήματα μόνο για πολιτικούς – χωρίς όμως να ξεκαθαρίζεται εάν βρίσκεται στην ίδια τράπεζα με τον πρώτο. Οι εισαγγελείς κατά της Διαφθοράς έχουν ήδη στείλει αιτήματα δικαστικής συνδρομής σε Ελβετία και Κύπρο.

Όπως φαίνεται από τα αρχεία των Paradise Papers, τουλάχιστον δύο offshore που σχετίζονται με τον όμιλο της Novartis εμφανίζονται να τηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στην ίδια τράπεζα όπου εντοπίστηκε ο «τροφοδότης» των Eλλήνων, στη UBS Ζυρίχης, στο ίδιο σχεδόν χρονικό διάστημα που εστίασαν και οι έρευνες στην Ελλάδα, από το 2006 έως το 2015. Όμως, στα στοιχεία της διαρροής περιλαμβάνονται και τραπεζικοί λογαριασμοί σε παραδείσιους προορισμούς.

Oι offshore που εντοπίστηκαν έχουν έδρα στις Βερμούδες, ενώ οι σχέσεις μεταξύ τους και με τις μητρικές τους σχηματίζουν ένα πολύπλοκο υπεράκτιο πλέγμα με εταιρείες, στελέχη, μετόχους και συνεργάτες που ακόμα και οι πιο έμπειροι αναλυτές δυσκολεύονται να κατανοήσουν.

Οι ελλιπείς έλεγχοι

Τη διαχείριση των offshore της Novartis στις Βερμούδες, κατά το χρονικό διάστημα που εστιάζουν οι έρευνες των ελληνικών και των αμερικανικών Αρχών, την είχε η Appleby, η δικηγορική εταιρεία από την οποία διέρρευσε το μεγαλύτερο μέρος των αρχείων των Paradise Papers. Τα αρχεία αυτά ελήφθησαν από τη γερμανική εφημερίδα «Süddeutsche Zeitung», η οποία μοιράστηκε τα στοιχεία με τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και με ένα δίκτυο 380 και πλέον δημοσιογράφων σε 67 χώρες.

Όπως αποκαλύφθηκε από την παγκόσμια έρευνα των Paradise Papers, το γραφείο της Appleby στις Βερμούδες, το οποίο ήταν υπεύθυνο για τη διαχείριση των offshore της Novartis εκεί, εμφάνιζε σοβαρές ελλείψεις κυρίως όσον αφορά τους ελέγχους για την προέλευση των κεφαλαίων που συνδέονταν με υπεράκτιες εταιρείες. Συγκεκριμένα, έλεγχος του 2005 από τη Χρηματοοικονομική Αρχή των Βερμούδων απαιτούσε από την Appleby να βελτιώσει 21 ελλείψεις στη λειτουργία της και να ενημερώσει τα αρχεία των πελατών/εταιρειών που διαχειριζόταν με ακριβή στοιχεία διαβατηρίων των διευθυντών και των μετόχων, καθώς και με την προέλευση του πλούτου τους. Αργότερα, παρά τις βελτιώσεις, ο τότε επικεφαλής του Τμήματος Συμμόρφωσης της Αppleby, Ian Patrick, έγραφε: «Συνεχίζω να πιστεύω πως θα απαιτηθεί τεράστια προσπάθεια προκειμένου να θεωρηθούμε παγκόσμιος ηγέτης στις offshore, από την άποψη της συμμόρφωσης». Το 2014, όταν η ίδια χρηματοοοικονομική Αρχή έκανε ξανά έλεγχο, διαπίστωσε «βασικές ή εξαιρετικά σημαντικές» αδυναμίες σε εννέα τομείς. Το 46% των φακέλων που εξετάστηκαν δεν διέθεταν πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των χρημάτων που διαχειριζόταν η Appleby για τους πελάτες της.

Από τα στοιχεία των Paradise Papers προκύπτει ότι στις offshore της Novartis συμμετείχαν πάνω-κάτω τα ίδια πρόσωπα ως διευθυντές, ενώ είχαν την εξουσιοδότηση με μία και μόνο υπογραφή να εκταμιεύουν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των υπεράκτιων εταιρειών έως και 1 εκατομμύριο δολάρια ανά άτομο. Για περισσότερα χρήματα χρειάζονταν, όπως φαίνεται, οι υπογραφές δύο ή περισσότερων διευθυντών.

Οι Βερμούδες είναι ένας από τους αγαπημένους προορισμούς των πολυεθνικών εταιρειών, έτσι ώστε να πληρώνουν ελάχιστους φόρους μέσω διαφόρων σχημάτων μεταφοράς κεφαλαίων και εσόδων από άυλα περιουσιακά στοιχεία από τον πραγματικό τόπο δραστηριότητάς τους προς τον φορολογικό παράδεισο. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκτυο Φορολογικής Δικαιοσύνης, οι Βερμούδες καταλαμβάνουν την 37η θέση στη λίστα των χωρών παγκοσμίως όσον αφορά τη μυστικότητα στις συναλλαγές. Στις Βερμούδες είχε καταφύγει ο ελβετικός κολοσσός πρώτων υλών Glencore και άλλες πολυεθνικές που σήμερα έχουν μπει στο στόχαστρο των Αρχών όχι μόνο για τις πρακτικές τους σε θέματα φορολόγησης αλλά και για ενδεχόμενο χρηματισμό κρατικών αξιωματούχων ώστε να εξασφαλίσουν κέρδη.

Τρεις οffshore στις Βερμούδες για τα εμβόλια και τον μοριακό έλεγχο

Στον φορολογικό παράδεισο εντοπίζονται τρεις υπεράκτιες εταιρείες της Novartis που σχετίζονται με σκευάσματα υγείας, για την προμήθεια των οποίων -σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων- δόθηκαν μίζες εκατομμυρίων.

Ανάμεσα στις offshore εντοπίζονται και τρεις που ενδέχεται να έχουν έντονο ελληνικό ενδιαφέρον για τα ποσά που έχουν διακινηθεί μέσω αυτών. Πρόκειται για τις Novartis B1 Limited, Novartis B2 Limited και Novartis B3 Limited, όλες τους με έδρα τις Βερμούδες. Κατ' αρχάς στις πρώτες δύο, την Β1 και την Β2, μέτοχος εμφανίζεται η Novartis Vaccines & Diagnostics που ασχολείται με τα εμβόλια. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, στις καταθέσεις στο πλαίσιο του σκανδάλου στην Ελλάδα υπάρχουν αναφορές ότι μίζες εκατομμυρίων σχετίζονταν με την προμήθεια εμβολίων.

Οι εν λόγω offshore έχουν επίσης σχέση με τα προϊόντα της εξαγορασθείσης από τη Novartis φαρμακευτικής εταιρείας Chiron το 2006. Αμέσως μετά τη συγχώνευση προέκυψε ζήτημα στην Ελλάδα με την προμήθεια διαγνωστικών τεστ μοριακού ελέγχου του αίματος. Σύμφωνα με κατάθεση μάρτυρα, ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της υπόθεσης «αφορούσε τον διαγωνισμό του υπουργείου Υγείας για τον μοριακό έλεγχο αίματος για τον ιό HIV επί υπουργίας Αβραμόπουλου». Όπως ανέφερε ο προστατευόμενος μάρτυρας, «από ό,τι θυμάμαι, κατόπιν δημοσιεύματος της εφημερίδας “Το Βήμα” τον Δεκέμβριο του 2006, που αφορούσε ατυχές περιστατικό θανάτου από μόλυνση ασθενούς κατόπιν μετάγγισης, ο τότε υπουργός Υγείας Αβραμόπουλος εξήγγειλε τον μεγαλύτερο διαγωνισμό που έγινε πότε στον χώρο της Υγείας, ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ, αναφορικά με την προμήθεια διαγνωστικών τεστ μοριακού ελέγχου. Τα συγκεκριμένα διαγνωστικά τεστ τα διαθέτουν μόνο οι εταιρείες: α) Roche και β) Chiron, που ανήκει στον όμιλο Novartis. Σημειώνεται ότι η Novartis κατέχει το 30% των μετοχών της Roche και για τη συγκεκριμένη περίπτωση δωροδοκήθηκε ο τότε υπουργός Υγείας Αβραμόπουλος». Ο προστατευόμενος μάρτυρας στην κατάθεσή του σημείωσε ότι «με βάση τη λογική των πραγμάτων και τα μεγέθη της προμήθειας, θεωρώ αδύνατο στη συγκεκριμένη περίπτωση να δόθηκε μίζα κάτω του ποσού των 40 εκατ. ευρώ».

Όταν ο κ. Αβραμόπουλος έλαβε γνώση της δικογραφίας -στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας- τη χαρακτήρισε σε κεντρικό δελτίο του AΝΤ1 «ατεκμηρίωτη» και «διάτρητη» και σημείωσε ότι «πρόκειται για σκευωρία χωρίς προηγούμενο, που σε καμία χώρα της ΕΕ δεν θα ευσταθούσε. Μόνο νοσηρά μυαλά θα μπορούσαν να την εμπνευστούν». Συγκεκριμένα, για την υπόθεση του μοριακού ελέγχου του αίματος είπε ότι «όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, μια εβδομάδα μετά, δύο συμπατριώτες μας πέθαναν από τον ιό HIV. Τότε ρώτησα τους συνεργάτες μου τι χρειάζεται και μου απάντησαν “μοριακός έλεγχος”. “Να εγκαταστήσουμε” απάντησα. Μου είπαν ότι χρειάζεται διαγωνισμός και θα στοιχίσει πολλά. Και τότε τι έκανα; Αντί να διενεργήσει τον διαγωνισμό το υπουργείο Υγείας ή το υπουργείο Ανάπτυξης, κάτι που δεν ξέρουν αυτοί οι συκοφάντες, εισηγήθηκα και πέρασε νόμος με τον οποίο συνεστήθη διακομματική επιτροπή της Βουλής, για πρώτη φορά στην ιστορία του τόπου, που διενήργησε τον διαγωνισμό για τον μοριακό έλεγχο και στο τέλος με βάση τις αποφάσεις αυτές προχώρησε. Άρα αυτό που λέει (σ.σ.: ο μάρτυρας) όχι μόνο δεν στέκει, αλλά είναι συκοφαντία. Αυτό που δεν ξέρει αυτός ο αλητήριος είναι ότι δεν ήταν το υπουργείο, ήταν η Βουλή. Ας κατηγορήσει λοιπόν ευθέως τη Βουλή».

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο επίτροπος Μετανάστευσης την Παρασκευή, έκανε γνωστό ότι υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και κατέθεσε αίτημα για την άμεση ανάκληση της ιδιότητας του προστατευόμενου μάρτυρα, ώστε να προστατευθεί το κύρος της Δικαιοσύνης από κύκλους που λειτουργούν εξωθεσμικά.

Στην κατάθεσή του ο προστατευόμενος μάρτυρας είχε αναφέρει, επίσης, ότι η προμήθεια των διαγνωστικών τεστ της Chiron έγινε με 50 ευρώ ανά τεμάχιο, ενώ σε άλλες χώρες της Ευρώπης το κόστος των διαγνωστικών τεστ κυμαινόταν από 5 έως 15 ευρώ. «Σήμερα και στη χώρα μας τα ίδια τεστ κοστολογούνται στο ύψος περίπου των 5 ευρώ» κατέθεσε.

Στις offshore Novartis B1 και Novartis B2, που σχετίζονται με προϊόντα της Chiron, καθένας από τους διευθυντές -ήταν οι ίδιοι και στις δύο offshore- είχε δικαίωμα εκταμίευσης έως του ποσού του 1 εκατομμυρίου δολαρίων με μία υπογραφή, αλλά για να εκταμιευθούν έως και 5 εκατομμύρια δολάρια έπρεπε να υπογράψουν δύο διευθυντές. Για ποσά άνω των 5 εκατομμυρίων έπρεπε να ακολουθηθεί η «πολιτική των αρχών υπογραφής της επιχείρησης». Και οι δύο προαναφερθείσες offshore αλλά και η Novartis B3 εμφανίζονται να τηρούν λογαριασμούς στην τράπεζα των Βερμούδων NT Butterfield.

Επίσης στις Βερμούδες εντοπίστηκε η έδρα της Novartis Bioventures Ltd, μίας εταιρείας με ρευστότητα για ειδικό ταμείο του ομίλου που σχετίζεται με τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Διέθετε τραπεζικούς λογαριασμούς στη UBS Ζυρίχης, στην οποία εντοπίστηκε και ο ελληνικός τροφοδότης λογαριασμός, στη UBS Λουξεμβούργου και σε επενδυτικό βραχίονα της τράπεζας Merrill Lynch.

Το Σύνδρομο της Κίνας στην Ελλάδα

Στον ίδιο φορολογικό παράδεισο της Καραϊβικής εδρεύει και η Novartis International Pharmaceutical Investment Ltd, η οποία κατά κύριο λόγο εμφανίζεται να έχει σχέσεις με την Κίνα και τη χρηματοδότηση εταιρειών και ερευνητικών ινστιτούτων εκεί. Η υπόθεση της Novartis στην Κίνα εμφανίζεται να έχει αρκετά κοινά σημεία με το σκάνδαλο στη χώρα μας. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το FBI, η δωροδοκία γιατρών έγινε μέσω απευθείας πληρωμών, ταξιδιών και συνεδρίων, εικονικών τιμολογίων και βάσει ενός προγράμματος συγκέντρωσης πληροφοριών από την πλευρά των Ελλήνων για έρευνες προώθησης. Όσον αφορά το τελευταίο, οι γιατροί καλούνταν να συλλέξουν δεδομένα επί πληρωμή, όμως επί της ουσίας αμείβονταν για να συνταγογραφούν σκευάσματα της Novartis. Τα συγκεκριμένα ευρήματα των αμερικανικών Αρχών είναι σχεδόν «καρμπόν» με αυτά στην Κίνα.

Όπως αναφέρεται σε απόφαση του Μαρτίου 2016 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ: «Τουλάχιστον από το 2009 έως το 2013, ορισμένοι υπάλληλοι και συνεργάτες των θυγατρικών της Novartis που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Κίνα πραγματοποίησαν συναλλαγές και παρείχαν αντικείμενα αξίας σε ξένους υπαλλήλους, κυρίως σε επαγγελματίες υγείας. Οι πληρωμές αυτές ήταν ποικίλες και επιδιωκόταν να επηρεάσουν τους επαγγελματίες υγείας έτσι ώστε η Novartis να αυξήσει τις πωλήσεις της σε φαρμακευτικά προϊόντα. Οι εργαζόμενοι και οι διευθυντές των εμπλεκόμενων θυγατρικών επιχείρησαν να κρύψουν την πραγματική φύση των συναλλαγών μέσω της χρήσης τρίτων συνεργατών και με τις παράτυπες καταγραφές των σχετικών συναλλαγών στα βιβλία και στα αρχεία των αντίστοιχων θυγατρικών, οι οποίες ενοποιήθηκαν στις οικονομικές εκθέσεις της Novartis. Παραδείγματα είναι η καταχρηστική καταγραφή των πληρωμών ως νόμιμων δαπανών για ταξίδια και αναψυχή, διαλέξεις, εκδηλώσεις προώθησης, εκπαιδευτικά σεμινάρια και ιατρική εκπαίδευση. Η Novartis, επίσης, απέτυχε να δημιουργήσει και να διατηρήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικών λογιστικών ελέγχων ή ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα συμμόρφωσης κατά της διαφθοράς».

Όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο έγγραφο, που βρίσκεται στην κατοχή του «Έθνους της Κυριακής», υπάλληλοι της Novartis πραγματοποιούσαν προβλέψεις σε υπολογιστικά φύλλα οι οποίες άμεσα συνέδεαν συγκεκριμένη αξία σε μετρητά που πρέπει να παρέχεται σε επαγγελματίες υγείας με αντάλλαγμα έναν ορισμένο αριθμό συνταγών ανά μήνα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτά τα προβλεπόμενα ποσά αναφέρονταν ως «επενδύσεις» και ανέρχονταν σε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια ετησίως. Μάλιστα, υπήρχαν και διαφορετικές βαθμίδες που περιέγραφαν τους επαγγελματίες υγείας – συμπεριλαμβανομένης και μίας που έφερε τον χαρακτηρισμό «λάτρεις χρημάτων».

Στο συγκεκριμένο έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ αποκαλύπτεται και ένα «κόλπο», το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, ενδεχομένως να εφαρμοζόταν και στην Ελλάδα, εκτός από τις παροχές ρευστού και είδους: κατά τη διετία 2009-2010, θυγατρική της Novartis στην Κίνα πλήρωνε μελέτες για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από ασθενείς, δηλώνοντας ως σκοπό την καλύτερη κατανόηση της χρήσης και των αντιδράσεων συγκεκριμένου φαρμάκου. «Στην πραγματικότητα, οι μελέτες δεν παρείχαν ιατρικά δεδομένα, αλλά μάλλον χρησιμοποιήθηκαν για να ανταμείψουν οικονομικά τους επαγγελματίες υγείας που είχαν συνταγογραφήσει το φάρμακο (...). Παρά την έλλειψη πραγματικών επιστημονικών δεδομένων, καταβλήθηκαν πληρωμές ύψους περίπου 88-135 δολαρίων ανά υποβολή δεδομένων των γιατρών που είχαν συνταγογραφήσει το συγκεκριμένο φάρμακο» αναφέρεται στο έγγραφο. Στην Ελλάδα οι αμοιβές για τον ίδιο λόγο έφταναν, σύμφωνα με το FBI, τα 500 ευρώ κατά μέσο όρο.

Όμως, δεν ήταν μόνο οι επαγγελματίες υγείας. Οπως σημειώνει η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην απόφασή της, «ανάμεσα στο 2011 και το 2013 υπάλληλοι και συνεργάτες της Novartis Κίνας πραγματοποίησαν πληρωμές προς κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Κίνα σε σχέση με φαρμακευτικές πωλήσεις». Για την υπόθεση αυτή το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον εισηγμένο στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης φαρμακευτικό κολοσσό ξεπέρασε τα 25 εκατομμύρια δολάρια. Η Novartis International Pharmaceutical Investment Ltd, με έδρα στις Βερμούδες και σκοπό τη χρηματοδότηση κινεζικών θυγατρικών και ερευνητικών ινστιτούτων, εμφανίζεται να τηρεί τραπεζικό λογαριασμό στη UBS Ζυρίχης, στην οποία βρισκόταν και ο ελληνικός «τροφοδότης».

Offshore για κάθε χρήση

Μία από τις πλέον βασικές offshore στη λειτουργία του φαρμακευτικού ομίλου φέρεται να είναι η Novartis International Pharmaceutical Ltd, η οποία κατείχε το 100% των μετοχών της προαναφερθείσας υπεράκτιας εταιρείας που χρηματοδοτούσε δραστηριότητες στην Κίνα. Όπως φαίνεται από τα έγγραφα των Paradise Papers, ο σκοπός της ήταν ιδιαίτερα ευρύς: εκμεταλλευόταν άυλα στοιχεία -όπως πατέντες- της Ελβετίδας «μαμάς» Novartis AG και άλλων εταιρειών του ομίλου και τα έσοδά της χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη και πώληση διαφόρων φαρμακευτικών προϊόντων αλλά και για σκοπούς έρευνας. Η συγκεκριμένη offshore εμφανιζόταν να έχει λογαριασμό στην τράπεζα NT Butterfield στις Βερμούδες, ενώ διατηρούσε υποκατάστημα και στην Ιρλανδία. Το συγκεκριμένο σχήμα μεταξύ Ιρλανδίας -Βερμούδων είναι μία από τις πλέον γνωστές πρακτικές για την ελαχιστοποίηση των φόρων για θέματα άυλης περιουσίας, όπως πνευματικά δικαιώματα λογοτύπων, πατέντες φαρμάκων και πολλά άλλα.

Ακόμη μία offshore της οποίας αναφέρονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί στα Paradise Papers είναι η Novartis Securities Investment Ltd, που ιδρύθηκε το 2001 στις Βερμούδες και έχει σκοπό τις επενδύσεις εντός του ομίλου, την έκδοση ομολόγων, καθώς και την επανεπένδυση των κερδών σε μετοχές ή συνδεόμενα πρόσωπα με τα κεντρικά της Novartis AG και τις θυγατρικές της. Οι τραπεζικοί της λογαριασμοί εντοπίστηκαν στην ελβετική Citibank NA, στην Credit Suisse First Boston στο Λονδίνο και στη UBS στο Λουξεμβούργο. Σε σημειώσεις που βρέθηκαν στα Paradise Papers επισημαίνεται ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί, που έχουν λάβει την έγκριση του ΔΣ της υπεράκτιας εταιρείας, ήταν μάλλον «λειτουργικοί» και όχι επενδυτικοί – και αυτό παρά το γεγονός ότι πρόκειται για επενδυτική εταιρεία.

H Triangle International Reinsurance Limited είναι επίσης μία από τις σημαντικές υπεράκτιες εταιρείες της Novartis, καθώς ο σκοπός της ήταν η ασφάλιση και η αντασφάλιση διαφόρων προϊόντων κυρίως όσον αφορά στην επικινδυνότητά τους αλλά και σε επιχειρησιακούς τομείς του ομίλου. Η συγκεκριμένη offshore, επίσης με έδρα στις Βερμούδες, εμφανίζεται να τηρεί τραπεζικό λογαριασμό στη UBS του Λονδίνου.

Άλλη μία υπεράκτια εταιρεία της Novartis με έδρα στις Βερμούδες είναι η Trinity River Insurance Co. Ltd – και αυτή με αντικείμενο την ασφάλιση. Η συγκεκριμένη εμφανίζεται να τηρεί λογαριασμούς στη Citibank, στην HSBC στις Βερμούδες και στη Western Asset Institutional Cash Reserves Ltd, ένα fund που εξειδικεύεται στη διασφάλιση της ρευστότητας και έχει έδρα στα Νησιά Κέιμαν. Μητρική της συγκεκριμένης εμφανίζεται η ίδια η Novartis AG.

Στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η Novartis Finance Services Ltd εμφανίζεται να έχει ως σκοπό να παρέχει χρηματοδότηση στα κεντρικά της Novartis AG στην Ελβετία αλλά και δάνεια στις θυγατρικές της εταιρείας ανά τον πλανήτη. Επίσης, ήταν επιφορτισμένη με τη διαχείριση των επιτοκίων στα ενδοομιλικά δάνεια. Η εν λόγω offshore αρχικά δημιουργήθηκε στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους το 1989 και μετά, αφού μετονομάστηκε, μετέφερε την έδρα της στις Βερμούδες.

Μητρική μεγάλου αριθμού των offshore της Novartis στις Βερμούδες ήταν μία άλλη offshore, η Befico, με έδρα στον ίδιο φορολογικό παράδεισο και με σκοπό να λειτουργεί ως διεθνής επενδυτική εταιρεία για τις δραστηριότητες της Novartis. Επίσης, η Befico εμφανίζεται ως μία από τις εταιρείες της Novartis που μπορούσαν να «τιμολογούν αποζημιώσεις βάσει μετοχών» στον υπόλοιπο όμιλο.

