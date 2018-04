«Θεωρούμε την Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Η υποστήριξή της είναι καθοριστική για την επίτευξη των κοινών στόχων μας εξωτερικής πολιτικής στην περιοχή» διαμηνύει η πρεσβεία των ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε για την 18η Ελληνοαμερικανική Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου (HLCC), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, η αμερικάνικη πρεσβεία αναφέρει πως συζητήθηκαν οι ευκαιρίες για την προώθηση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας τους προσεχείς μήνες, καθώς και η εθνική αμυντική στρατηγική των ΗΠΑ και οι ελληνικές απόψεις για τις προκλήσεις περιφερειακής ασφάλειας και η συνεχής και ισχυρή διμερής αμυντική συνεργασία. Επίσης, συζητήθηκαν θέματα κοινού στρατηγικού ενδιαφέροντος, όπως η σταθεροποίηση της Ανατολικής και Νότιας Πτέρυγας του ΝΑΤΟ, οι κοινές επιχειρήσεις της ευρωατλαντικής συμμαχίας και οι ευκαιρίες εμβάθυνσης της συνεργασίας στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Αναδεικνύοντας τη σημασία της συνάντησης αυτής, η αμερικανική πρεσβεία τονίζει πως πραγματοποιείται σε σημαντική χρονική στιγμή δεδομένων των πολυάριθμων περιφερειακών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε από κοινού. Η προηγούμενη συνάντηση της HLCC πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2016 στην Ουάσιγκτον» επισημαίνει και προσθέτει: «Εκφράσαμε τη βαθύτατη εκτίμησή μας για τη δέσμευση της Ελλάδας στη διμερή μας σχέση μέσω της φιλοξενίας της Αμερικανικής Ναυτικής Ευκολίας Σούδας, μιας πλατφόρμας κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη των κοινών μας στόχων για την άμυνα και ασφάλεια στην περιοχή».

Επίσης, η αμερικανική πλευρά ευχαρίστησε την Ελλάδα «καθώς συνεχίζει να εκπληρώνει τη δέσμευσή της προς το ΝΑΤΟ και επενδύει τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ για άμυνα ετησίως».

At today’s High Level Consultative Committee, we discussed shared strategic interests: stabilizing @NATO’s Southern and Eastern Flanks, NATO coalition operations, and opportunities to deepen cooperation in the Middle East and Eastern Med. #Greece #pillarofstability @Hellenic_MOD pic.twitter.com/teBhKowDgU

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) April 12, 2018