Με άγριο «τρολάρισμα» σχολίασε ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου την αναγγελία νέου κόμματος από τον επίσης πρώην υπουργό Οικονομικών, Γιάνη Βαρουφάκη.

Ο τελευταίος, ανακοίνωσε, ουσιαστικά, μέσω twitter, την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα ως εξής: «Πριν τρία χρόνια, σαν σήμερα, ο λαός έδωσε εντολή για τέλος της χρεοδουλοπαροικίας. Η εντολή αυτή παραβιάστηκε. Τελική ήττα όμως δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει τελική νίκη. Ραντεβού σε 2 μήνες (26/3) για ένα νέο ξεκίνημα»

Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου παρέθεσε την ανάρτηση του Βαρουφάκη, αλλά την «απέδωσε» ως εξής:

«Πριν από 3 χρόνια, πείσαμε τους Έλληνες ότι τα λεφτά φυτρώνουν στα δέντρα. Πέρασα τους καλύτερους 6 μήνες της ζωής μου, κι ακόμα τους εξαργυρώνω βγάζοντας τόνους λεφτά. Αλλά μιας και γεννιέται κάθε λεπτό κι ένα νέο κορόιδο, φτιάχνω ένα νέο κόμμα στις 26/3»…

“Three years ago, we convinced Greek people money grows on trees. I had the best 6 months of my life - and been laughing all the way to the bank ever since. But as there is a sucker born every minute, I am creating a new party on 25/3”. https://t.co/Hk4dTPLIrP

— Papaconstantinou G (@gpapak) January 26, 2018