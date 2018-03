Όταν η Κατερίνα Παπακώστα και ο Ευάγγελος Αντώναρος άσκησαν κριτική στα… έργα και τις ημέρες του Αδωνι Γεωργιάδη τα αντανακλαστικά του προέδρου της ΝΔ ήταν άμεσα – τους διέγραψε αμφότερους ακαριαία και χωρίς δεύτερη συζήτηση. Η ευαισθησία όμως του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν ήταν αντίστοιχη μπροστά στο ρατσιστικό παραλήρημα του βουλευτή Αθανάσιου Δαβάκη κατά των Ρομά.

«Απαγορεύω σε οποιονδήποτε αθίγγανο, γύφτο, και δεν συμμαζεύεται, να με ψηφίσει… Όποιος με ψηφίσει δεν τον αναγνωρίζω. Λυπάμαι τα παιδάκια τα οποία γεννιούνται από αυτούς τους ανθρώπους χωρίς να το θέλουν και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται», δήλωσε ο βουλευτής και πρώην υφυπουργός Αμυνας της κυβέρνησης Σαμαρά, σε έναν πολιτικό λόγο που υπερβαίνει ακόμη κι εκείνον της Χρυσής Αυγής σε όρους στοχοποίησης, φυλετικού διαχωρισμού και απαξίωσης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων.

Απέναντι σ’ αυτόν τον λόγο η επίσημη ΝΔ ψέλλισε μόνον μια διαρροή περί «ενόχλησης» του προέδρου του κόμματος και το θέμα θεωρήθηκε – σιωπηρώς πάντοτε – λήξαν, όταν ο βουλευτής εξέφρασε, με 48 ώρες καθυστέρηση, την «λύπη του» για τον αντίκτυπο των δηλώσεών του.

Ο Σαμαράς και οι Γλίξμπουργκ

Η αντιδιαστολή στον χειρισμό των υποθέσεων Αντώναρου και Δαβάκη προφανώς και δεν είναι τυχαία. Κι η σιωπή Μητσοτάκη δεν είναι παρά η επιβεβαίωση της στροφής της ΝΔ στην ατζέντα της σκληρής έως και άκρας δεξιάς – μια στροφή, που έχει ως αφετηρία αφ’ ενός την επιχείρηση ψηφοθηρικής διείσδυσης στον χώρο της Χρυσής Αυγής και, αφ΄ετέρου, την ομηρία του προέδρου του κόμματος στο σύστημα Σαμαρά και Γεωργιάδη.

Ο Αθανάσιος Δαβάκης δεν είναι βουλευτής με λευκό «πολιτικό μητρώο». Είναι εκ των πλέον σκληρών στελεχών της ομάδας Σαμαρά, δεν έχει κρύψει ποτέ την συμπάθεια και τις σχέσεις του με την οικογένεια Γλίξμπουργκ, και ήταν το στέλεχος της ΝΔ που είχε εκραγεί εντός του Κοινοβουλίου όταν η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου είχε χαρακτηρίσει «νεοναζιστικό κόμμα» την Χρυσή Αυγή. Τότε, ο κ. Δαβάκης είχε… ανακαλέσει τον ΣΥΡΙΖΑ στην τάξη αποδίδοντάς του «ολοκληρωτική νοοτροπία». Και τώρα, το ρατσιστικό του παραλήρημα κατά των Ρομά ήρθε στον απόηχο του “αντικομμουνιστικού μανιφέστου” Σαμαρά και της κλιμακούμενης προσπάθειας του πρώην πρωθυπουργού – αλλά και της ίδιας της ηγεσίας της ΝΔ – να δώσει ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά στην εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Novartis.

Το άρθρο του Βορίδη

Ήρθε επίσης μετά από μια σειρά κινήσεων και επιλογών που καταρρίπτουν και την τελευταία επίφαση φιλελευθερισμού και μετριοπάθειας από το πολιτικό προφίλ της Νέας Δημοκρατίας. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης βουλευτής Κώστας Βλάσσης αντιτάχθηκε στο νομοσχέδιο για την χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης με επιχειρήματα που παραπέμπουν στην πιο ακραία και σκοταδιστική συντήρηση: «Εαν ο κ. Καρανίκας θέλει την Ελλάδα να την κάνει όπως την έχει στο μυαλό του, έναν ατελείωτο μπάφο, εμείς δεν θα το επιτρέψουμε, για εμάς και για τα παιδιά μας», δήλωσε στο Κοινοβουλιο. Και μόλις χθες, ο Μάκης Βορίδης, με άρθρο του στην «Καθημερινή» τάχθηκε υπέρ της απόφασης Τραμπ να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του ισραηλινού κράτους, υποστηρίζοντας μάλιστα πως και η Ελλάδα πρέπει να τον ακολουθήσει στην επιλογή αυτή.

«Η απόφαση του προέδρου Τραμπ να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ είναι σωστή και δίκαιη», έγραψε μεταξύ άλλων ο Μάκης Βορίδης, προσθέτοντας ότι «οι θέσεις των Παλαιστινίων είναι μαξιμαλιστικές και επικίνδυνες, αφού προτείνουν στην πραγματικότητα την ισλαμικοποίηση της πόλης». Για να καταλήξει γράφοντας: «Η αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του ισραηλινού κράτους διασφαλίζει την παρουσία και τα δικαιώματα του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας στους Αγίους Τόπους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Και για τον λόγο αυτό θα έπρεπε να την ακολουθήσουμε».

Η παρέμβαση Βορίδη προκάλεσε την οξεία αντίδραση ακόμη και μελών της εβραϊκής κοινότητας. Ενδεικτικό είναι το άρθρο του Σάμπι Μυωνή, συν-επικεφαλής του Task Force for Antisemitism of the Jewish Agency στην «Εφημερίδα των Συντακτών», ο οποίος μεταξύ άλλων έγραψε: «Μας προκαλεί φρίκη όταν ένας ακροδεξιός πολιτικός προσπαθεί να ξεπλύνει τον αντισημιτισμό του αρθρογραφώντας υπέρ της μεταφοράς της πρεσβείας των ΗΠΑ στην ιερή αυτή πόλη».

Ο «νόμος και η τάξη»

Αντίδραση όμως από την ΝΔ και πάλι δεν υπήρξε, όπως δεν υπήρξε και καμία διευκρίνιση για το εάν οι συγκεκριμένες θέσεις Βορίδη αποτελούν και επίσημη θέση του κόμματος. Αντιθέτως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να επαναφέρει σήμερα σε πρώτο πλάνο το δόγμα «νόμος και τάξη», καταγγέλλοντας ανοχή της κυβέρνησης στην «βία και την ανομία» και στην δράση «ανεξέλεγκτων κουκουλοφόρων». ‘Η άλλως, επέλεξε να επιβεβαιώσει για μια ακόμη φορά την υποταγή της ΝΔ στο σύστημα της βαθιάς και σκληρής δεξιάς. Το οποίο μάλλον ουδέν διδάχθηκε ούτε από την ακροδεξιά επέλαση στην Ευρώπη, ούτε από την τερατογέννεση των χθεσινών ιταλικών εκλογών…