Με πόλεμο απείλησε την Ελλάδα, «αν πατήσει πόδι στα Ίμια», ο γνωστός για τις προκλητικές του δηλώσεις σύμβουλος του Ερντογάν, Γιγίτ Μπουλούτ.

Μόλις 24 ώρες αφού απείλησε με πόλεμο στην κυπριακή ΑΟΖ, δήλωσε ότι οι Τούρκοι θα υπερασπιστούν «μέχρι θανάτου» τις βραχονησίδες των Ιμίων.

«Δοκιμάστε την αποφασιστικότητά μας. Προκαλούμε την Ελλάδα να πατήσει πόδι στα Ίμια. Αν συμβεί αυτό, εμείς θα τα υπερασπιστούμε μέχρι θανάτου από την στιγμή που θα δώσει εντολή ο Ερντογάν», υποστήριξε.

Το απόσπασμα δημοσιοποιήθηκε στο twitter μέσω του αυτοεξόριστου στη Στοκχόλμη δημοσιογράφου Αμπντουλάχ Μποζκούρτ. «Προκαλεί την Ελλάδα να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα της Τουρκίας, τολμώντας να πατήσει έστω κι ένα πόδι στα Ίμια, και προειδοποιεί ότι ο τουρκικός στρατός θα υπερασπιστεί τις βραχονησίδες μέχρι θανάτου, όταν δοθούν διαταγές από τον Ερντογάν», αναφέρει το σχετικό tweet.

Turkish president chief aide Yigit Bulut invites #Greece to test #Turkey's determination, dares #Greece to set a foot on Kardak/Imia islet, and warns Turkish military will defend the rock formation to the death when given orders from his boss #Erdogan pic.twitter.com/FZqDeJDoxo

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 5, 2018