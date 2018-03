Οργή επικρατεί στην κυβέρνηση για την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) να μην παραχωρήσει τον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου στο BBC για τα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς «The Little Drummer Girl» σε σενάριο του Τζον Λε Καρέ και σκηνοθεσία του Παρκ Τσαν Γουκ («Oldboy», «Stoker», «Η Υπηρέτρια» κ.ά.).

Η απόφαση, που προκαλεί πολλά ερωτήματα, ελήφθη ενώ το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, λίγα 24ωρα νωρίτερα, παρουσίασε νόμο για «άνοιγμα» της Ελλάδας στην κινηματογραφική βιομηχανία, για να τερματίσει τη δυσκαμψία που αποτελούσε τροχοπέδη για τα γυρίσματα ξένων ταινιών στην χώρα μας, στερώντας σημαντικά οφέλη (έσοδα και προβολή) και οδηγώντας διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές σε άλλες χώρες.

Το ερωτήματα είναι ακόμη μεγαλύτερα αν αναλογιστεί κανείς πως λίγο καιρό πριν, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο έδωσε την έγκρισή του για χρήση του Ηρώδειου στη Μαρέβα Μητσοτάκη και τον Βασίλειο Κωστέτσο για επίδειξη μόδας, αλλά απέρριψε μια παραγωγή του BBC και μάλιστα με τη συμμετοχή τέτοιου μεγέθους δημιουργών που θα προβληθεί σε 80 δίκτυα παγκοσμίως. Μάλιστα μέλος του ΚΑΣ φέρεται να εξέφρασε την άποψη ότι το περιεχόμενο της ταινίας δεν συνάδει με τον χώρο. Σημειώνεται πως η απόφαση ελήφθη με οριακή πλειοψηφία και η αιτιολογία επίσημα ήταν ότι «τρεις παράμετροι -η μεγάλη χρονική έκταση (η κινηματογράφηση θα γινόταν αυθημερόν από τις 7 το πρωί ως τις 7 το βράδυ), ο μεγάλος αριθμός προσώπων (ως και 120 άνθρωποι θα στέκονταν σε σημεία ελέγχοντας τη ροή των επισκεπτών και σταματώντας την για λίγο όταν χρειαζόταν) και ο βαρύς εξοπλισμός- δυσχεραίνουν υπέρμετρα τη λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου και μάλιστα σε μια περίοδο αιχμής κατά την οποία καταφτάνουν ως και 1.000 επισκέπτες»

Οργισμένες αντιδράσεις στο υπ. Ψηφιακής Πολιτικής

Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι εξοργισμένος με την απόφαση του ΚΑΣ. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου «δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Υπάρχουν τα νομικά εργαλεία που θα διασφαλίσουν ότι θα υπηρετηθεί το καλό τις χώρας».

Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί στο Υπουργείο ήταν και η ανακοίνωση του γενικού γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρη Κρέτσου, ο οποίος εξαπολύει επίθεση στο ΚΑΣ. «H άρνηση του ΚΑΣ να χορηγήσει άδεια γυρισμάτων στο BBC και στον διεθνούς φήμης σκηνοθέτη Παρκ Τσαν Γουκ στο Σούνιο, για τη μίνι σειρά The Little Drummer Girl, αναδεικνύει για μία ακόμα φορές τις παθογένειες που έχουμε ως χώρα» αναφέρει ο γενικός γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρης Κρέτσος και συνεχίζει:

«Μετά από την πολυετή οικονομική κρίση που ισοπέδωσε την οπτικοακουστική παραγωγή της χώρας μας, που άφησε χιλιάδες εργαζόμενους στη βιομηχανία του θεάματος άνεργους, και τους υπόλοιπους να δουλεύουν υπο-αμοιβόμενοι, σε άθλιες εργασιακές συνθήκες, και την ίδια στιγμή που ολόκληρος ο ελληνικός λαός κάνει υπερπροσπάθεια για να υπερβούμε όλοι μαζί την περίοδο της επιτροπείας, με μία μόνο αξιολόγηση να μας χωρίζει από την οριστική έξοδο από τα μνημόνια, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αρμενίζει σε δικές του ήρεμες θάλασσες σαν να μην έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια απολύτως τίποτα. Δεν εξηγείται αλλιώς η σπουδή να απορριφθεί, με συνοπτικές διαδικασίες, και χωρίς να εξεταστούν εναλλακτικές, συμβιβαστικές λύσεις (όπως, για παράδειγμα, η δυνατότητα να γίνουν γυρίσματα νωρίς το πρωί ή σε ώρες μη αιχμής -λύσεις που πρότεινε, προς τιμήν της, η μειοψηφία) το αίτημα ενός, κατά τεκμήριο, σοβαρότατου φορέα, και ενός δημιουργού που τιμά τον τόπο μας επιλέγοντάς τον για την παραγωγή της σειράς του».

Ο κ. Κρέτσος σημειώνει επίσης πως η προτεινόμενη ημερομηνία για τα γυρίσματα -12η Απριλίου- είναι καθημερινή, αλλά και εκτός της σεζόν υψηλής τουριστικής κίνησης. Η δε παραγωγός εταιρεία φέρεται να πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα -με δική της επιβάρυνση- προκειμένου να ελαχιστοποιήσει την ταλαιπωρία για τους επισκέπτες του χώρου, προσθέτει.

«Τεκμαίρεται λοιπόν πως η κακή αυτή απόφαση δεν αντανακλά τα οποιαδήποτε προβλήματα επιμελητείας, αλλά προβλήματα νοοτροπίας του φορέα που έλαβε την εν λόγω απόφαση. Εάν μάλιστα αληθεύει το ρεπορτάζ ότι υπήρξε μέλος του ΚΑΣ που εξέφρασε την άποψη ότι το περιεχόμενο της ταινίας δεν συνάδει με τον χώρο, τότε σύσσωμο το ΚΑΣ θα έπρεπε να παραιτηθεί για λόγους δεοντολογίας. Δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα της ΕΕ, εν έτει 2018, να γίνονται προσπάθειες να ασκηθεί τέτοιου είδους λογοκρισία ανάλογα με τις καλλιτεχνικές προτιμήσεις του καθενός» υπογραμμίζει ο γγ Ενημέρωσης. «Έτσι, ενδεχομένως, χάθηκε πριν από δύο χρόνια κι ένα άλλο σήριαλ του BBC, το The Night Manager, με πρωταγωνιστή το Χιού Λόρι, γνωστό σε όλους μας από τη δημοφιλή ιατρική σειρά Dr. House, το οποίο εντέλει γυρίστηκε στην Μαγιόρκα της Ισπανίας. Η εν λόγω σειρά, η οποία είχε πολλούς κοινούς συντελεστές με το The Little Drummer Girl και βασιζόταν επίσης σε μυθιστόρημα του Τζον Λε Καρέ, απέσπασε βραβείο Χρυσής Σφαίρας και είχε τόσο μεγάλη επιτυχία ώστε τώρα γίνονται τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου».

Σημειώνεται, τέλος, πως «δεν έχουν περάσει ούτε τρεις ημέρες από την ανακοίνωση του επενδυτικού κινήτρου για την προσέλκυση των οπτικοακουστικών παραγωγών στη χώρα μας από το ΥΨΗΠΤΕ, ενός κινήτρου που αγκαλιάστηκε αμέσως από την καλλιτεχνική κοινότητα και την αγορά των οπτικοακουστικών παραγωγών». «Δηλώσαμε τότε πως η Ελλάδα είναι πλέον film friendly. Φευ, λίγα εικοσιτετράωρα μετά, έρχεται ένα άλλο θεσμικό όργανο να διαψεύσει, όχι εμάς, αλλά τις προσδοκίες και τις ελπίδες όλων των καλλιτεχνών, των τεχνικών και των χιλιάδων επαγγελματιών, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σχετίζονται με τα οπτικοακουστικά. Πρόκειται σαφώς για διεθνή γελοιοποίηση της χώρας» τονίζει ο Λ. Κρέτσος.

Ο γγ Ενημέρωσης καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συνδέσμους, ομοσπονδίες, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το υπουργείο Πολιτισμού, τα κόμματα της Βουλής αλλά και τους πολίτες, να πάρουν θέση και θέτει μια σειρά από ερωτήματα:

Θέλουμε πραγματικά την ενδυνάμωση του κλάδου των οπτικοακουστικών στην Ελλάδα, με σεβασμό στον τόπο μας και τις προοπτικές δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξής του;

Θέλουμε να προσελκύσουμε κινηματογραφικές παραγωγές, δίνοντας δουλειά σε τεχνικούς, καλλιτέχνες, επαγγελματίες, στους ταλαντούχους νέους της χώρας μας;

Είναι οι οπτικουακουστικές παραγωγές όχημα ανάπτυξης του τουρισμού αλλά και της συνέργειας μεταξύ τοπικών συνεργείων και ξένων εταιρειών;

Είναι οι οπτικοακουστικές παραγωγές μία από τις βαριές βιομηχανίες του μέλλοντος την οποία η χώρα οφείλει να αναδείξει;

Είναι σημαντική η εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό με το απέραντο κάλλος και το φως της, της χώρας που γέννησε το δράμα και το θέατρο, αλλά και της χώρας που παραμένει δυνατή και λειτουργική παρά τις δυσκολίες που πέρασε;

Θέλουμε να έρχονται μεγάλες οπτικοακουστικές παραγωγές στη χώρα μας και να γίνει η Ελλάδα ένας φιλικός τόπος εγκατάστασης επενδύσεων στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο;

«Εάν η απάντηση και άλλων φορέων στα παραπάνω είναι αρνητική -γιατί το ΚΑΣ έδωσε ήδη την απάντησή του- τότε θα πρέπει να υπάρξει και σαφής αιτιολόγηση, αλλά και ανάληψη των σχετικών ευθυνών», καταλήγει ο κ. Κρέτσος και ζητά να εξηγηθεί ευθαρσώς στους Έλληνες πολίτες ποια από τα στοιχεία που κατέθεσε η παραγωγή της σειράς τους ενοχλούν, και ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους στέλνουν μείζονες οπτικοακουστικές παραγωγές σε άλλες χώρες.