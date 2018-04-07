Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον αντιπρόεδρο και κυβερνητικό εκπρόσωπο της τουρκικής κυβέρνησης, Μπεκίρ Μποζντάγ, καταφέρονται σε «ανίκανους πολιτικούς στην Ελλάδα» που «προσπαθούν να διαταράξουν τις σχέσεις με την Τουρκία».

Σε τρεις αναρτήσεις του στο Twitter ο Τούρκος κυβερνητικός αξιωματούχος υποστηρίζει ότι η Τουρκία έχει κάνει πολλά θετικά βήματα για να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Ελλάδα και ότι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γίνει καλύτερες.

Ωστόσο, όπως σημειώνει μερικοί «ανίκανοι πολιτικοί» προχωρούν σε άδικες και προκλητικές δηλώσεις για τους υπουργούς της Τουρκίας και αυτό δεν είναι προς όφελος της Ελλάδας.

«Αξιολογώντας τη στάση της Τουρκίας ως αδυναμία δεν είναι προϊόν εξυπνάδας και οράματος» αναφέρει μεταξύ άλλων.

1) Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için pek çok olumlu adım attı.

Bu gerçeğe rağmen maalesef Yunanistan’daki bazı kifayetsiz siyasiler, Türkiye Yunanistan ilişkilerini bozmak için uğraşıyor.

— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 7, 2018