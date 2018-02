Για «εξαιρετικά νέα» σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίασης, επιβεβαιώνοντας ότι μόνο δύο από τα 110 προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης μένουν ανοιχτά, η ολοκλήρωση των οποίων δεν εξαρτάται από την κυβέρνηση.

Όπως ανέφερε, η ελληνική κυβέρνηση έχει καταβάλει «τεράστιες προσπάθειες» για την εφαρμογή όλων των προαπαιτούμενων, επιδεικνύοντας «ισχυρή κυριότητα» των μεταρρυθμίσεων αυτών.

«Τώρα η μπάλα είναι στο δικό μας γήπεδο», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι μόλις οι θεσμοί επιβεβαιώσουν την ολοκλήρωση και των τελευταίων προαπαιτούμενων, θα προχωρήσουν οι εθνικές διαδικασίες έγκρισης της εκταμίευσης της δόσης των 5,7 δισ.

Τέλος, τόνισε ότι είναι ώρα να προχωρήσει το επόμενο στάδιο, υπενθυμίζοντας ότι οι τεχνικές συζητήσεις για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους έχουν ήδη ξεκινήσει.

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί υπογράμμισε ότι η έχει καταγραφεί αξιοσημείωτη πρόοδος, με την Ελλάδα να έχει υλοποιήσει 99% των προαπαιτουμένων.

Δήλωσε, δε, αισιόδοξος ότι τα εκκρεμή ζητήματα θα έχουν υλοποιηθεί μέχρι το Eurogroup του Μαρτίου, επιτρέποντάς του να ανάψει «πράσινο» για την εκταμίευση της δόσης.

Ανακοίνωσε επίσης ότι οι θεσμοί επιστρέφουν στην Αθήνα την επόμενη Δευτέρα (26 Φεβρουαρίου), προκειμένου να ξεκινήσουν οι επαφές για τη δ’ αξιολόγηση.

Στόχος, όπως πρόσθεσε, είναι να υλοποιηθούν όλα τα προαπαιτούμενα της δ’ αξιολόγησης μέσα στον Μάιο, προκειμένου το Eurogroup να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις στις 21 Ιουνίου.

Τα κλιμάκια θα συζητήσουν επίσης την στρατηγική ανάπτυξης για την Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια. Όταν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει το πρόγραμμά της μετά από έξι μήνες , πρέπει να γίνει μια κανονική χώρα όσον αφορά τις διαδικασίες της ΕΕ και ένα κανονικό μέλος της ζώνης του ευρώ, ανέφερε ο Μοσκοβισί.

