Το υπουργείο Οικονομικών διαψεύδει ένα ακόμη δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ειδικότερα, το Πρώτο Θέμα, με ρεπορτάζ του, έβαλε στο «στόχαστρο» το Εποπτικό Συμβούλιο της Ε.Ε.ΣΥ.Π., υποστηρίζοντας πως «το Υπερταμείο ελέγχεται από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς μέσω του πενταμελούς εποπτικού συμβουλίου. Με βάση τον ισχύοντα νόμο οι Θεσμοί έχουν την απόλυτη πλειοψηφία στο εποπτικό συμβούλιο του Υπερταμείου (με τρία μέλη έναντι δύο Ελλήνων)…».

Ωστόσο μια απλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα της ΕΕΣΥΠ αποκαλύπτει πως πρόκειται για άλλη μια διαστρέβλωση της πραγματικότητας, όπως σημειώνουν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, σχολιάζοντας σκωπτικά: «To google or not to google?». «Για όσους/ες δεν έχει ακόμη γίνει αντιληπτό: Μοναδικός μέτοχος της Ε.Ε.ΣΥ.Π. είναι το ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή το υπουργείο Οικονομικών.»

Ειδικότερα στην επίσημη ιστοσελίδα αναφέρεται: «[το εποπτικό συμβούλιο] αποτελείται από πέντε (5) μέλη με πενταετή θητεία τα οποία διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, σύμφωνα με τα κατωτέρω: τρία (3) μέλη επιλέγονται από τον μοναδικό μέτοχο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που ενεργούν από κοινού, δύο (2) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ενεργώντας από κοινού, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών”. Υ.Γ. Για όσους/ες δεν έχει ακόμη γίνει αντιληπτό: Μοναδικός μέτοχος της Ε.Ε.ΣΥ.Π. είναι το ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή το υπουργείο Οικονομικών».