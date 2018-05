Στην κορυφή των χωρών της ΕΕ που επωφελούνται από τις επενδύσεις που προβλέπονται από το σχέδιο Γιούνκερ, με στόχο την ανάπτυξη, κατατάσσεται με βάση το ΑΕΠ η Ελλάδα, σύμφωνα με tweet της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το σχέδιο Γιούνκερ αναμένεται να ενεργοποιήσει επενδύσεις συνολικού ύψους 283,7 δισ. ευρώ, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 90% του αρχικού στόχου, επισημαίνει στο ίδιο tweet, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενέκρινε για την Ελλάδα τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) περίπου 2,4 δισ. ευρώ και εκτιμάται να ενεργοποιήσει επενδύσεις ύψους 9,2 δισ. ευρώ στη χώρα μας. Τα νούμερα αυτά φέρνουν την χώρα μας στην πρώτη θέση μεταξύ των 28 με βάση το ΑΕΠ της κάθε χώρας. Μετά την Ελλάδα ακολουθούν η Εσθονία, η Βουλγαρία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

The #JunckerPlan is now set to trigger €283.7 billion in investments, representing 90% of the original target. The top five countries benefiting from these growth-focused investments are Greece, Estonia, Bulgaria, Portugal and Spain.

