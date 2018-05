Αθώα έκρινε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο τη συγγραφέα Σώτη Τριανταφύλλου, που δικάστηκε για παραβίαση του αντιρατσιστικού νόμου έπειτα από αναφορά που είχε καταθέσει το Ελληνικό Παρατηρητήριο του Ελσίνκι.

Στην αναφορά είχαν συμπεριληφθεί περιπτώσεις που, σύμφωνα με την προσφυγή, αποτελούσαν εγκλήματα ρατσιστικής βίας μεταξύ των οποίων και άρθρο της κ. Τριανταφύλου στην εφημερίδα Αthens Voice, τον Νοέμβριο του 2015, αμέσως μετά την επίθεση στον παρισινό συναυλιακό χώρο Μπατακλάν, με τίτλο "Rock and Roll Will Never Die".

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν σύμφωνη με την πρόταση της εισαγγελέως Μαγδαληνής Καλπακίδου, η οποία τόνισε ότι το επίδικο κείμενο ήταν έκφραση άποψης. Η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε ότι οι απόψεις της κατηγορουμένης «εκφράζουν τις απόψεις που πέρασαν από το μυαλό όλων μας μετά την επίθεση στο Μπατακλάν» και τόνισε ότι με το υπό κρίση κείμενο «δεν στοιχειοθετείται ούτε καν η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος».

Στο δικαστήριο κατέθεσαν ως μάρτυρες της συγγραφέως η Βασιλική Γεωργιάδου που έχει ασχοληθεί επί χρόνια με θέματα ρατσισμού και ο συγγραφέας Απόστολος Δοξιάδης, οι οποίοι είπαν πως το κείμενο της κ. Τριανταφύλλου αποτελεί γνώμη που όχι μόνο δεν παραβιάζει τον ρατσιστικό νόμο, αλλά συνιστά κραυγή στο όνομα της αντιρατσιστικής βίας.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης της συγγραφέως, κύριοι Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος και Κωνσταντίνος Καλλίρης, έθεσαν στο δικαστήριο θέματα σχετικά με αντισυνταγματικότητα του νόμου, βάση του οποίου κινήθηκε η ποινική δίωξη, αναφερόμενοι σε παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης.

