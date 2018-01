Είναι η πρώτη φορά που περισσότερο από ποτέ μια ανθρωπιστική κοινωνία αλληλεγγύης, φαντάζει η μόνη λύση σε ένα κόσμο που σύντομα και μάλλον μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, ο άνθρωπος (από τον εργάτη και τα golden boys ως τους σημερινούς πολιτικούς ηγέτες) δεν θα έχει πια εργασία αλλά απεριόριστο χρόνο και θα ζει με ένα παγκόσμιο μισθό ίδιο για όλους (η αισιόδοξη περίπτωση).



Τα θέματα που θα κληθεί ν’ αντιμετωπίσει ο κάθε ένας από μας αλλά και ολόκληρη η ανθρώπινη κοινωνία θα είναι τόσο σοκαριστικά που πολλοί θα σκεφτούν ίσως να καταφύγουν στα δάση ή να αποφασίσουν για τη συνέχιση ή όχι της ζωής τους.



Η κακή χρήση των πόρων της Γης, το ‘ no plan B’ για τη Γη είναι ένας ατυχής συνδυασμός δυσάρεστων συμπτώσεων για την ανθρωπότητα τώρα που η τεχνητή νοημοσύνη θ’ αλλάξει τα πάντα στον τρόπο ζωής της ανθρωπότητας.



Καλούμαστε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας όχι μόνο όσον αφορά στην προσπάθεια να επιμηκυνθεί η ‘ζωή’ της Γης αλλά συγχρόνως και να σταθούμε ενωμένοι απ’ άκρη σ’ άκρη ώστε να υποστηριχτεί ειρηνικά και δημιουργικά ο νέος τρόπος ζωής.



Σήμερα που το 16% του πληθυσμού της Γής (1,2 δις.) δεν έχει πρόσβαση σε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και 844 εκατ. δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό, οι αλλαγές που θα φέρει ο νέος κόσμος που ανατέλλει με την τεχνητή νοημοσύνη (η μη ανάγκη για εργασία, ο παγκόσμιος μισθός, η τροφή σε χάπι για όλους), θα δώσει άλλο νόημα σ’ αυτό που λέμε ‘σκληρή πραγματικότητα’.



Πρέπει οι κοινωνίες να μιλήσουν για τη ζωή στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, παρά το ότι είναι σχεδόν αβάσταχτο. Ενας άλλος τρόπος ζωής που θα φαίνεται χωρίς νόημα να φροντίσουμε ώστε να βρει το νόημά του και να καθορίσει τις αξίες του.

Να βρεθούν τώρα λύσεις και καθοδήγηση πριν δημιουργηθούν οι πρώτες εκατοντάδες εκατομμυρίων που θα είναι/είμαστε αλλόφρονες και σύντομα μαζί τους/μας θα γίνουμε δις.



Το μόνο που δεν δοκιμάσαμε οι άνθρωποι στην ιστορία μας είναι να ζήσουμε ειρηνικά και αγαπημένα μεταξύ μας, φροντίζοντας αυτόν τον υπέροχο πλανήτη.



