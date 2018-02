Tον συγγραφέα Paolo Cognetti [Πάολο Κονιέττι], νικητή του Premio Strega, (Premio Strega Giovani / Premio Strega 2017), υποδέχεται το Μέγαρο Μουσικής τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου στις 19:00, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Megaron Plus σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο και τις Εκδόσεις Πατάκη.

Τον φημισμένο Ιταλό συγγραφέα θα συστήσει στο κοινό η Άννα Παπασταύρου, μεταφράστρια στα ελληνικά του βραβευμένου μυθιστορήματός του «Τα οχτώ βουνά» [«Le otto montagne»], το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει από τις Εκδόσεις Πατάκη μέσα στις επόμενες ημέρες και το οποίο έχει επίσης αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις στη Γαλλία (prix Médicis étranger) και τη Βρετανία (English Pen Translates Award).

Μετά το πέρας της ομιλίας του (στα ιταλικά με ταυτόχρονη μετάφραση), ο Πάολο Κονιέττι θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας, τα οποία θα διανέμονται από τις 17:30.

Το Premio Strega [Βραβείο Στρέγκα] αποτελεί τη σπουδαιότερη λογοτεχνική διάκριση της Ιταλίας. Θεσμοθετήθηκε στα 1947, είναι ετήσιο και έχει απονεμηθεί σε πεζογράφους διεθνούς ακτινοβολίας, όπως ο Αλμπέρτο Μοράβια, ο Ουμπέρτο Έκκο, ο Τσέζαρε Παβέζε κ.ά.

Τα οκτώ βουνά

Ο Πιέτρο είναι ένα αγοράκι της πόλης, μοναχικό και λίγο κακότροπο. Η μητέρα του δουλεύει σ’ ένα γραφείο συμβουλευτικής οικογενειών στην περιφέρεια κι έχει ταλέντο στο να φορτώνεται τις ευθύνες των άλλων. Ο πατέρας είναι χημικός, τύπος σκοτεινός και γοητευτικός, που γυρίζει στο σπίτι κάθε βράδυ από τη δουλειά μες στα νεύρα. Τους γονείς του Πιέτρο τούς συνδέει ένα κοινό πάθος: γνωρίστηκαν στο βουνό, ερωτεύτηκαν στο βουνό και μάλιστα παντρεύτηκαν στα ριζά των Τριών Κορυφών του Λαβαρέντο. Το βουνό τούς ένωνε πάντα, ακόμα και στην τραγωδία, και τώρα ο επίπεδος ορίζοντας του Μιλάνου τούς γεμίζει θλίψη και νοσταλγία. Όταν ανακαλύπτουν το χωριουδάκι της Γκράνα, στα ριζά του Μόντε Ρόζα, νιώθουν πως βρίσκονται πια στο σωστό μέρος: ο Πιέτρο θα περάσει όλα του τα καλοκαίρια σ’ εκείνο τον τόπο που ήταν «κλεισμένος ψηλά από κορφές γκρίζες σαν το σίδερο και χαμηλά από έναν γκρεμό που εμπόδιζε την πρόσβαση», τον διασχίζει ωστόσο ένας χείμαρρος που γοητεύει τον Πιέτρο από την πρώτη στιγμή.

Εκεί τον περιμένει ο Μπρούνο, με μαλλιά ξανθά και σβέρκο καψαλισμένο από τον ήλιο: έχει την ίδια ηλικία με τον Πιέτρο, όμως αυτός, αντί να κάνει διακοπές, πηγαίνει τα γελάδια στο βοσκοτόπι. Αρχίζουν έτσι τα καλοκαίρια εξερευνήσεων και ανακαλύψεων, ανάμεσα στα εγκαταλειμμένα σπίτια και στον μύλο, στα πιο κακοτράχαλα μονοπάτια. Είναι τα χρόνια όπου ο Πιέτρο αρχίζει τις πορείες με τον πατέρα του, «ό,τι πλησιέστερο σε εκπαίδευση πήρα ποτέ από εκείνον». Γιατί το βουνό είναι γνώση, είναι ένας γνήσιος τρόπος ν’ ανασαίνεις και θα είναι η πιο αληθινή του κληρονομιά: «Να τη, λοιπόν, η κληρονομιά μου: μια απόκρημνη πλαγιά, χιόνι, ένας σωρός λιθάρια, ένα πεύκο». Μια κληρονομιά που μετά από πολλά χρόνια θα τον ξαναφέρει κοντά στον Μπρούνο.

«Θα μπορούσα να πω πως άρχισα να γράφω αυτή την ιστορία όταν ήμουν μικρό παιδί, γιατί είναι μια ιστορία που μου ανήκει με τον τρόπο που μου ανήκουν και οι αναμνήσεις μου. Τα τελευταία χρόνια, όταν με ρωτούν για τι πράγμα μιλάει, απαντώ στερεότυπα: για δυο φίλους κι ένα βουνό. Ναι, ακριβώς γι’ αυτό μιλάει».

Π. Κ.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Πάολο Κονιέττι (Μιλάνο, 1978) έχει γράψει τα Manuale per ragazze di successo (2004), Una cosa piccola che sta per esplodre (2007), Sofia si veste sempre di nero (2012) και A pesca nelle pozze più profonde (2014). Με θέμα τα βουνά έχει δημοσιεύσει το έργο Il ragazzo selvatico (Terre di mezzo, 2013). Είναι επιμελητής της ανθολογίας διηγημάτων New York Stories (Einaudi, 2015). Είναι ένας συγγραφέας από τους πιο αναγνωρισμένους από τους κριτικούς, αλλά και από τους αγαπημένους των αναγνωστών. Με τα Οχτώ βουνά (Le otto montagne, 2017), ένα βιβλίο γοητευτικό και ώριμο, που εξερευνά τις περιστασιακές αλλά ακλόνητες σχέσεις των ανθρώπων, τη δυνατότητά τους να μαθαίνουν και να αναζητούν τη θέση τους στη ζωή, o Κονιέττι κατέκτησε τον διεθνή εκδοτικό κόσμο. Το βιβλίο τιμήθηκε με το Premio Strega Giovani και με το Premio Strega, δυο βραβεία αφιερωμένα στα βουνά, όπως είπε ο ίδιος όπως και με τα Prix Medicis etranger (Γαλλία) και English Pen Translates Award.