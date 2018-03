Μετά το best seller «Το μεγάλο σορτάρισμα», οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος κυκλοφορούν το νέο βιβλίο του Michael Lewis με τίτλο «Η μεγάλη ανατροπή», μια αφήγηση βασισμένη στη συνεργασία δύο ψυχολόγων που οδήγησε στην ανάπτυξη μιας θεωρίας η οποία απέσπασε το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών και άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα.

Ο Amos Tversky ήταν ένας ευφυής, εξωστρεφής και γεμάτος αυτοπεποίθηση ψυχολόγος. Ο Daniel Kahneman ήταν ένας εσωστρεφής ψυχολόγος με έντονη την ανάγκη να αμφισβητεί τα πάντα. Σαράντα χρόνια πριν, οι δύο επιστήμονες με τις εκ διαμέτρου αντίθετες προσωπικότητες, σφυρηλάτησαν μια δυνατή φιλία και άρχισαν να δημοσιεύουν μια σειρά από έρευνες που ανέτρεπαν όλες τις μέχρι τότε επικρατούσες θεωρίες σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η μελέτη τους παρουσίαζε με ποιους τρόπους μπορεί το ανθρώπινο μυαλό να κάνει λάθη όταν πρέπει να πάρει αποφάσεις σε καταστάσεις αβεβαιότητας. Το έργο των Kahneman και Tversky δημιούργησε ένα νέο πεδίο μελέτης των συμπεριφορικών οικονομικών, έφερε επανάσταση στην αναλυτική των Μεγάλων Δεδομένων και οδήγησε σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διαδικασία λήψης των κυβερνητικών αποφάσεων.

Αυτό που καθιστά εξαιρετικά ενδιαφέρον το βιβλίο Η μεγάλη ανατροπή είναι οι προσωπικότητες των Kahneman και Tversky (οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι μυθοπλαστικοί ήρωες), η αφηγηματική δυναμική της συνεργασία τους, αλλά και η ικανότητα του Michael Lewis να εξηγεί σύνθετες έννοιες με απλό τρόπο. Αξίζει να σημειωθεί πως το 2002 Daniel Kalhneman έλαβε το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών για την έρευνα που έκανε με τον Amos Tversky – ο οποίος απεβίωσε το 1996 - αναφορικά με την ενσωμάτωση ευρημάτων από την ψυχολογική έρευνα στην οικονομική επιστήμη και ειδικά στην ανθρώπινη κρίση και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε καθεστώς αβεβαιότητας. Το 2015 το περιοδικό Economist κατέταξε τον Daniel Kalhneman στην έβδομη θέση της λίστας με τους επιδραστικότερους οικονομολόγους, παρόλο που ο ίδιος έχει ομολογήσει πως δεν παρακολούθησε ποτέ μαθήματα οικονομικών.

Η μεγάλη ανατροπή είναι μια ιστορία για μια συναρπαστική συνεργασία ανάμεσα σε δύο σπουδαίους επιστήμονες με διαστάσεις μεγάλων λογοτεχνικών ηρώων, που διέφεραν τόσο πολύ μεταξύ τους ώστε να φαίνεται απίθανο ότι ήταν φίλοι και συνάδελφοι.

Ο Τύπος έγραψε:

«Ο Michael Lewis έχει τη δημιουργική ικανότητα να βρίσκει ιστορίες για ανθρώπους που βλέπουν την πραγματικότητα από μία ασυνήθιστη γωνία και να διηγείται αυτές τις ιστορίες με τον πιο πειστικό τρόπο» Forbes

«Συναρπαστικές ιστορίες για ενδιαφέροντες ανθρώπους» The New Yorker

«Ένα εκπληκτικό ανάγνωσμα» The New York Magazine

«Ακαταμάχητο…Η μεγάλη ανατροπή είναι μια ιστορία για τα συμπεριφορικά οικονομικά και ταυτόχρονα μια μαρτυρία για τη δύναμη της συνεργασίας» Bloomberg Businessweek

Ο συγγραφέας

Ο Michael Lewis γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη το 1960. Σπούδασε Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Princeton και στη συνέχεια Οικονομικά στο London School of Economics. Σε ηλικία 24 ετών προσελήφθη από τη Salomon Brothers και, ως πωλητής ομολόγων, βρέθηκε πολύ σύντομα να διαχειρίζεται λογαριασμούς εκατομμυρίων δολαρίων. Λίγα χρόνια αργότερα, ωστόσο, επιλέγει να αφήσει την καλά αμειβόμενη θέση του και, ως συγγραφέας πλέον, να μιλήσει ανοιχτά για τις εμπειρίες του στη Γουόλ Στριτ. Παράλληλα με το ιδιαίτερα πετυχημένο συγγραφικό του έργο, ο Lewis συνεργάζεται ως αρθρογράφος, ειδικευμένος σε οικονομικά θέματα, με έντυπα όπως το The New York Times Magazine και το Portfolio, ενώ αίσθηση προκάλεσε στη χώρα μας το πρόσφατο άρθρο του με τίτλο «Φοβού τους Έλληνες ομόλογα φέροντας» που δημοσιεύθηκε το 2010 στο περιοδικό Vanity Fair. Έχοντας πλέον στο ενεργητικό του περισσότερα από 15 ευπώλητα βιβλία, όπως το Μεγάλο σορτάρισμα και το Μπούμερανγκ (και τα δύο από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος), ο Lewis συνεχίζει να εστιάζει με το ίδιο πάντα αναλυτικό και κριτικό πνεύμα –αλλά και καυστικό χιούμορ– σε διάφορες πτυχές της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας. Η Μεγάλη ανατροπή θεωρείται από κάποιους το καλύτερο έως τώρα βιβλίο του.