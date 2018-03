Φαίνεται ότι ο τίτλος του «Αυτοκινήτου του 2018» για την Ελλάδα που κατέκτησε το Fiesta έφερε γούρι στη Ford, που βλέπει τις πωλήσεις του νέου της σουπερμίνι να τραβούν την ανηφόρα. Έτσι, λοιπόν, στις 20 Ευρωπαϊκές* αγορές της Ford, το Fiesta είναι No. 1 στην κατηγορία του με μερίδιο 9,9% σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τα τέλη Ιανουαρίου, ενώ παρουσιάζει αύξηση πωλήσεων 3% το Φεβρουάριο συγκριτικά με πέρσι την αντίστοιχη εποχή.



Οι πωλήσεις του Fiesta βοήθησαν την Ford Ευρώπης να κάνει το ισχυρότερο ξεκίνημα της χρονιάς από το 2008, με συνολικές πωλήσεις 207.300 οχημάτων στις 20 Ευρωπαϊκές αγορές της τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Σε σχετικό δελτίο τύπου μάλιστα σημειώνεται ότι «στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά της Μεγάλης Βρετανίας, το Fiesta διατηρεί την πρώτη θέση, με συνολικές πωλήσεις 5.201 μονάδων, και πωλήσεις λιανικής τέσσερις φορές περισσότερες σε σχέση με τον δεύτερο στην κατηγορία του.»

Στη μικρή μας Ελλάδα τώρα, με την αγορά αυτοκινήτου να σημειώνει σημαντική άνοδο το πρώτο δίμηνο του 2018, το Fiesta σχεδόν διπλασίασε τις πωλήσεις του τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες της προηγούμενης χρονιάς σημειώνοντάς αύξηση κατά 96,5%, αγγίζοντας τις 446 μονάδες. Γεγονός που σχετίζεται με το λανσάρισμα του καινούριου μοντέλου.



«Τα τελευταία στοιχεία πωλήσεων αποδεικνύουν πως η τεράστια επένδυση για την έρευνα και εξέλιξη του νέου μοντέλου έπιασαν τόπο», τόνισε ο Νίκος Νοταράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ford Motor Ελλάς, που έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος από την εξέλιξη αυτή. Ενώ από την πλευρά της, η Πέτρη Λογαρά, operations manager της Ford Motor Ελλάς τόνισε ότι «Για το νέο Ford Fiesta εξασφαλίσαμε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, το πλαισιώσαμε με χαμηλά χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά και με την καλύτερη εγγύηση της αγοράς – οκτώ χρόνια εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Πιστεύουμε πως το συνολικό αυτό πακέτο είναι ακαταμάχητο. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την πορεία του μοντέλου μέχρι τώρα».



Από τη Ford ανακοινώθηκε επίσης ότι ξεκινά σύντομα η διάθεση των νέων εκδόσεων Fiesta Active και Fiesta ST. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται ακόμη περισσότερο η πλούσια γκάμα του νέου Ford Fiesta που θα απαριθμεί συνολικά 46 διαφορετικές εκδόσεις.

Το νέο Fiesta Active είναι το πρώτο από μια νέα σειρά εκδόσεων με crossover χαρακτηριστικά που θα παρουσιαστούν από τη Ford τα επόμενα χρόνια και αναμένεται στη χώρα μας τον προσεχή Μάιο.

Το νέο Fiesta ST θα είναι το πρώτο μοντέλο της Ford Perfomance με τρικύλινδρο κινητήρα EcoBoost απόδοσης 200 ίππων. Αναμένεται στη χώρα μας τον προσεχή Ιούλιο



*Η Ford Ευρώπης αναφέρει τις πωλήσεις της στις παραδοσιακές αγορές της Ευρώπης, όπου εκπροσωπείται μέσω Εθνικών Εταιρειών Πωλήσεων. Πρόκειται για τις Αυστρία, Βέλγιο, Μ. Βρετανία, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ρουμανία, Σουηδία και Ελβετία.



Σημαντικές διακρίσεις έχει λάβει το νέο Fiesta και στο εξωτερικό, έχοντας αποσπάσει μέχρι τώρα τις παρακάτω διακρίσεις:

• Best Budget Car – Αυτοκίνητο της Χρονιάς για τις γυναίκες

• Rally Car of the Year 2017 – Autosport Awards 2017

• Best Supermini – BBC Top Gear Magazine Award, Ην.Βασίλειο

• Car of the Year – Carbuyer.co.uk, Ην.Βασίλειο

• Connected Car of the Year – 01Net, Γαλλία

• Best User Experience – Diariomotor.com, Ισπανία

• Eco Car of the Year, Small Car of the Year – Car of the Year, Λετονία

• Best Supermini – Car of the Year Awards, Σκωτία

• Fleet Car of the Year – Fleet Manager Association., Πολωνία