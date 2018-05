Παλμοί που αναπαριστούν στο τζάμι την εικόνα που φαίνεται από το παράθυρο του αυτοκινήτου επιτρέπουν στους τυφλούς επιβάτες να “Αγγίζουν τη Θέα”



Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία ενός ταξιδιού με αυτοκίνητο είναι τα φυσικά σκηνικά και τα τοπία που εναλλάσσονται, από γραφικές βουνοπλαγιές μέχρι επιβλητικές οροσειρές ή θαλασσινές εικόνες. Είναι αυτά που κάνουν την κάθε διαδρομή αξέχαστη, αλλά οι τυφλοί επιβάτες αδυνατούν να απολαύσουν τη συγκεκριμένη εμπειρία. Ένα πρωτότυπο, έξυπνο παράθυρο αυτοκινήτου στοχεύει να αλλάξει τα δεδομένα – επιτρέποντας σε τυφλούς ή άτομα με μειωμένη όραση να αντιλαμβάνονται τα τοπία μέσω της αφής.

Το Feel The View τραβά φωτογραφίες που μετατρέπονται σε ασπρόμαυρες εικόνες υψηλής αντίθεσης. Στη συνέχεια, αυτές αναπαράγονται στο κρύσταλλο μέσω ειδικών LED.

Αγγίζοντας την εικόνα, διαφορετικές αποχρώσεις του γκρι παράγουν δονήσεις 255 διαφορετικών εντάσεων, επιτρέποντας στους επιβάτες να αγγίζουν τη ‘σκηνή’ και να συλλαμβάνουν νοερά το τοπίο που βρίσκεται μπροστά τους. Το Feel The View εμπνεύστηκαν και εξέλιξαν η Ford of Italy και η GTB Roma, σε συνεργασία με την Aedo – μία Ιταλική start-up που ειδικεύεται σε συσκευές για άτομα με προβλήματα όρασης.

Παρακολουθήστε το βίντεο εδώ:

«Επιδιώκουμε να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων καλύτερες και βρήκαμε την ευκαιρία να βοηθήσουμε τους τυφλούς επιβάτες να βιώσουν μία σημαντική διάσταση του ταξιδιού με αυτοκίνητο. Η τεχνολογία είναι προηγμένη αλλά η φιλοσοφία είναι απλή – και θα μπορούσε να μετατρέψει τα ανιαρά ταξίδια σε πραγματικά αξέχαστες εμπειρίες» δήλωσε ο Marco Alù Saffi, Ford of Italy.Προς το παρόν, η τεχνολογία αυτή βρίσκεται σε στάδιο αρχικού πρωτοτύπου, χωρίς να υπάρχουν σχέδια για παραγωγή.