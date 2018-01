«Πόντους» που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να πληρώσουν τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, στο πλαίσιο της προώθησης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων κερδίζουν οι αγοραστές του νέου Nissan LEAF στη δυτική Ιαπωνία.

Συγκεκριμένα, από την 1η Φεβρουαρίου, οι πελάτες της Shikoku Electric Power Co. που θα αγοράσουν ένα νέο Nissan LEAF θα λάβουν ένα είδος πόντων, τα «Yonden Points», που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση του μηνιαίου λογαριασμού τους. Οι πελάτες μπορούν να κερδίζουν πόντους μηνιαίως και για μέγιστο διάστημα τριών ετών.

Η Nissan Motor Co. Ltd. και η Shikoku Electric Power Co. συνεργάζονται για την προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την χρήση των αυτοκινήτων.

Το νέο Nissan LEAF, θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα τον ερχόμενο Μάιο.