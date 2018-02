Σταθερά άρωμα γυναίκας μας έρχεται από τη BMW Group Hellas*, με τη Μαρίζα Πετράκου να αναλαμβάνει νέα διευθύντρια Marketing BMW, αρχής γενομένης από 14ης Φεβρουαρίου 2018.

Η Μαρίζα Πετράκου είναι κάτοχος πτυχίου Organizational Communication από το State University of New York και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές με αντικείμενο στο International Marketing στοUniversity of Strathclyde. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στο Marketing στην αγορά αυτοκινήτου (οι παλιότεροι στο χώρο τη θυμόμαστε στην αντιπροσωπεία της Porsche), ενώ μέχρι πρότινος ασκούσε καθήκοντα Διευθύντριας Επικοινωνίας και Τύπου σε γνωστή πολυεθνική εταιρία στο χώρο της μόδας.

*Τη θέση αυτή κατείχε προηγουμένως η Νοέλ Σακελλαροπούλου, που είχε αποχωρήσει από την εταιρία τον περασμένο Οκτώβριο.