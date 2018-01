Μπορεί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να μην είναι και τόσο συνηθισμένο θέαμα στους δρόμους της χώρας μας, ωστόσο η BMW έχει κάθε λόγο να καμαρώνει για τις πωλήσεις του πολυτελούς της οχήματος μηδενικών ρύπων, του i3, που κατάφερε ναι γίνει το δημοφιλέστερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην premium compact κατηγορία. Έχοντας ήδη κάποια χρόνια στην αγορά, και αφού προηγουμένως είχε ήδη κάνει την εμφάνισή του με αναβαθμισμένη μπαταρία, το BMW i3 μπήκε στη διαδικασία μιας ευρύτερης ανανέωσης, με στιλιστικές πινελιές, καινούργια στοιχεία εξοπλισμού και νέες ψηφιακές υπηρεσίες, αποκτώντας παράλληλα και ένα ανήσυχο αδελφάκι. Ο λόγος για το ·BMW i3s, που είναι εξοπλισμένο στάνταρ με σπορ ανάρτηση, με μειωμένη κατά 10 mm απόσταση από το έδαφος, ενώ διαθέτει κατά 40 mm αυξημένο μετατρόχιο συγκριτικά με το BMW i3 και ζάντες αλουμινίου 20-ιντσών που είναι 20 mm φαρδύτερες από τις προηγούμενες εκδόσεις.

Ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας του νέου BMW i3 αποδίδει μέγιστη ισχύ 125 kW/170 hp, ενώ η μέγιστη ροπή των 250 Nm είναι πλήρως διαθέσιμη κατά την εκκίνηση, όπως συνήθως συμβαίνει με τους ηλεκτροκινητήρες. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 7,3 δευτερόλεπτα, ενώ τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 150 km/h για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας - αυτονομίας. Τοποθετημένη χαμηλά στο πάτωμα του αυτοκινήτου, η μπαταρία ιόντων λιθίου 94 Ah (33 kWh) υψηλής τάσης παρέχει αυτονομία 290 - 300 km* (κύκλος NEDC), 235 - 255 km** σύμφωνα με το WLTP και μέχρι 200 km*** σε καθημερινή χρήση. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του νέου BMW i3 στο μικτό κύκλο NEDC κυμαίνεται μεταξύ 13,6 και 13,1 kWh για κάθε 100 km*.

Το νέο i3 είναι επίσης εφοδιασμένο με την ανανεωμένη έκδοση του συστήματος ευστάθειας της BMW (Dynamic Stability Control [DSC).

Το νέο BMW i3s που όπως είπαμε αποτελεί τη σπορ εκδοχή του μοντέλου, διαθέτει ακόμα πιο ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 135 kW/184 hp, με μέγιστη ροπή 270 Nm. Στο όριο των στροφών του ηλεκτροκινητήρα, τα επίπεδα ισχύος και ροπής είναι μέχρι 40% υψηλότερα από του BMW i3. Έτσι, απαιτούνται μόλις 6,9 δεύτερα για να επιταχύνει το BMW i3s από στάση μέχρι τα 100 km/h, για να αναπτύξει λίγο μετά την τελική ταχύτητα των 160 km/h.

Επιπλέον, το νέο BMW i3s διαθέτει σπορ ανάρτηση με ειδικά εξελιγμένα ελατήρια, αμορτισέρ και αντιστρεπτικές δοκούς. Οι οδηγοί μπορούν επίσης να επιλέγουν το SPORT mode μέσω του διακόπτη Driving Experience Control. Αυτό ενεργοποιεί πιο άμεση απόκριση του γκαζιού και συστήματος διεύθυνσης που επιτείνουν τη σπορ αίσθηση του αυτοκινήτου.

Προαιρετικά διατίθεται - και τα δύο μοντέλα - το λεγόμενο range extender, δηλαδή μια γεννήτρια με δικύλινδρο κινητήρα εσωτερικής καύσης (28 kW/38 hp) που αρχίζει φορτίζει τη μπαταρία πριν αυτή αδειάσει εντελώς αυξάνοντας τη συνολική αυτονομία του οχήματος σε καθημερινή χρήση κατά 150 km, αυξάνοντάς την από 180 km σε μάξιμουμ 330 km***. Η πλήρως ηλεκτρική αυτονομία του νέου BMW i3 με σύστημα επέκτασης αυτονομίας είναι 225 - 235 km* (κύκλος NEDC) και 190 - 200 km** σύμφωνα με το WLTP. Οι αντίστοιχες τιμές για το νέο BMW i3s με σύστημα επέκτασης αυτονομίας (range extender) είναι 220 km* στο NEDC και 185 - 195 km** στον κύκλο WLTP.

Σημειώσεις

* Οι τιμές κατανάλωσης & ρύπων όπως και αυτονομίας σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμών NEDC, ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη διάσταση του ελαστικού.

** Οι αυτονομίες σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμών WLTP ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη διάσταση του ελαστικού και το επίπεδο εξοπλισμού.

*** Τιμές σύμφωνα με μετρήσεις της BMW σε καθημερινή χρήση σε αστικές περιοχές, εξωτερική θερμοκρασία: 20°C, θέρμανση/AC, pre-conditioning, πρόγραμμα COMFORT. Η αυτονομία εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Ειδικότερα: προσωπικό στυλ οδήγησης, χαρακτηριστικά διαδρομής, εξωτερική θερμοκρασία, προετοιμασία κλιματισμού.

Όλες οι τιμές που σχετίζονται με επιδόσεις, κατανάλωση και αυτονομία είναι προκαταρκτικές.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επίσημες τιμές κατανάλωσης, ειδικές τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος των νέων επιβατικών αυτοκινήτων παρακαλούμε ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο " Guideline for fuel consumption, CO2 emissions and electric power consumption of new passenger cars ", που διατίθεται σε όλο το δίκτυο εμπόρων από τη Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen και στη http://www.dat.de/angebote/ verlagsprodukte/leitfaden- kraftstoffverbrauch.html. ManualCO2 (PDF - 2.7 MB.