Οι στατιστικές δεν αφήνουν αμφιβολία: μία από τις 4 βασικές αιτίες θανάτου σε τροχαία δυστυχήματα είναι η μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Στον αντίποδα, 8.600 επιβάτες αυτοκινήτων στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια ενός χρόνου, επέζησαν από σφοδρή σύγκρουση επειδή φορούσαν ζώνη ασφαλείας.



“…There is a reason”, Always belt-up («Βάλε ζώνη…Υπάρχει λόγος»). Απλές αλήθειες που συχνά αγνοούμε έρχεται να μας θυμίσει η νέα καμπάνια του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», με την υποστήριξη ερευνητικού προγράμματος του Toyota Fund For Europe, που ξεκίνησε να προβάλλεται πανελλαδικά από τη Δευτέρα 19 Μαρτίου, ως κοινωνικό μήνυμα:

Το βίντεο της καμπάνιας χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογικά εφαρμογές για να δείξει πόσο κρίσιμη για την ανθρώπινη ζωή είναι η ζώνη ασφαλείας στα οχήματα. Οι καταπονήσεις τις οποίες υφίσταται το ανθρώπινο σώμα, σκελετός και ζωτικά όργανα, είναι κάτι που γίνεται κατανοητό χωρίς να απαιτούνται ιατρικές γνώσεις...Με την ευκαιρία υπενθυμίζεται ότι η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι απαραίτητη και στα πίσω καθίσματα, καθώς σε περίπτωση σύγκρουσης κινδυνεύουν θανάσιμα, όχι μόνο οι πίσω αλλά και οι επιβάτες των μπροστινών καθισμάτων. Ενώ τα παιδιά με ύψος μέχρι 135 cm, η χρήση ζώνης ασφαλείας θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδικό κάθισμα, ειδάλλως, δεν προσφέρει επαρκή προστασία.