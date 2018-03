Δεν κατασκευάζει μόνο αυτοκίνητα, κατασκευάζει, όπως επανειλημμένως διαπιστώσαμε και ποδήλατα – και το πράγμα δεν σταματάει εκεί, αφού τώρα η γνωστότατη μητέρα των MINI One/Cooper/Countryman κλπ. παρουσιάζει μια πρόταση για την αστική κατοικία του μέλλοντος στο Salone del Mobile 2018, που πραγματοποιείται τον Απρίλιο στο Μιλάνο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με τίτλο MINI LIVING – BUILT BY ALL, για τη δημιουργία της οποίας οι Βρετανοί - Γερμανοί (μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με το BMW Group) συνεργάστηκαν με το Λονδρέζικο αρχιτεκτονικό γραφείο “Studiomama”.



Όπως επισημαίνεται στο σχετικό δελτίο τύπου:

"Η νέα πρόταση MINI LIVING επιτρέπει τη στενή συνεργασία μεταξύ ενοίκων και αρχιτεκτόνων, ώστε να ικανοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο οι ατομικές απαιτήσεις, αποτελώντας μια απάντηση της αρχιτεκτονικής στην αυξανόμενη έλλειψη χώρων διαβίωσης και πόρων στις αστικές περιοχές. Το MINI LIVING – BUILT BY ALL είναι η τρίτη εγκατάσταση που δημιουργεί η MINI για το Salone del Mobile θέλοντας την να παρουσιάσει νέες καινοτόμες λύσεις για τις αρχιτεκτονικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις.



Αρχιτεκτονική που ενθαρρύνει τη συμμετοχή.

Το MINI LIVING – BUILT BY ALL διευρύνει τη βασική φιλοσοφία του MINI LIVING (π.χ. δημιουργική αξιοποίηση ενός μικρού χώρου διαβίωσης) για να συμπεριλάβει την αρχή της συμμετοχής. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι ατομικές ανάγκες και οι ιδέες τους παίζουν πιο κεντρικό ρόλο. «Η σημερινή αγορά τυποποιημένων οικιών έχει περιορισμένες δυνατότητες στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του ατόμου», δήλωσε ο Oke Hauser, Επικεφαλής Δημιουργικότητας του MINI LIVING, εξηγώντας το concept στο οποίο βασίζεται η εγκατάσταση. «Γι’ αυτό, το MINI LIVING – BUILT BY ALL μετατρέπει τους ανθρώπους σε ενεργούς δημιουργούς και τους φέρνει στην καρδιά της διαδικασίας σχεδίασης. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα ενός χώρου διαβίωσης προσδιορίζεται από το βαθμό αποδοχής του από τους ενοίκους ως χώρο κατοικίας».



Από την ιδέα στην υλοποίηση.

Εκτός από την εγκατάσταση, η MINI διαμορφώνει ένα νέο χώρο εμπειριών. Το MINI LIVING FACTORY OF IDEAS προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να δημιουργήσουν τις δικές τους προτάσεις για χώρους διαβίωσης του μέλλοντος με τη μορφή μοντέλων. Η εγκατάσταση MINI LIVING βρίσκεται σε ένα γειτονικό δωμάτιο και παρουσιάζει τέσσερις ενδεικτικές φιλοσοφίες χώρων διαβίωσης, όπως μία κοινόχρηστη κουζίνα ή ένα υπαίθριο γυμναστήριο. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν μία ανεξάρτητη μικρο-γειτονιά, και παράλληλα αποδεικνύουν ότι ακόμα και το εσωτερικό ενός άδειου κτιρίου μπορεί να αξιοποιηθεί για το μέλλον της αστικής αρχιτεκτονικής."



Σχετικά με το MINI LIVING .

Το MINI LIVING είναι μία πρωτοβουλία που λανσαρίστηκε για πρώτη φορά από την MINI το 2016 με σκοπό την επινόηση δημιουργικών αρχιτεκτονικών λύσεων για την μελλοντική ζωή στην πόλη. Το MINI LIVING έχει ήδη παρουσιάσει καινοτόμες φιλοσοφίες για κοινή και συνεργατική διαβίωση/εργασία στις σύγχρονες πόλεις τα τελευταία χρόνια στο Μιλάνο με τις εγκαταστάσεις MINI LIVING – BREATHE και MINI LIVING – Do Disturb.



Η νέα εγκατάσταση θα εκτίθεται στο Salone del Mobile στη Via Tortona στο Μιλάνο, από 17 – 22 Απριλίου 2018.





