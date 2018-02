Τρομακτικό μεν, αλλά με αίσιο τέλος, το ατύχημα της Αμερικανίδας αθλήτρια του Λουτζ, 'Εμιλι Σουίνι, στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στη Νότια Κορέα.

Ενώ έτρεχε με το έλκηθρό της με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 100 χιλιόμετρα όταν έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στον πάγο με το κεφάλι.

Ευτυχώς μετά από 10 λεπτά η Σουίνι σηκώθηκε και σύμφωνα με τον γιατρό γλίτωσε τα κατάγματα αλλά διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου θα υποβληθεί σε εξετάσεις.

Another MASSIVE crash, this time in luge. @hardwina and @Judson1360 commentary @MattSkraby pic.twitter.com/ecLVDwdZZd

— XTRA 1360 (@XTRA1360) 13 Φεβρουαρίου 2018