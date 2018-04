Όπως ανακοίνωσε το ΝΒΑ, η φανέλα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς είναι τέταρτη σε πωλήσεις παγκοσμίως!

Πρώτος είναι ο ηγέτης των Ουόριορς, Στεφ Κάρι, δεύτερος ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και τρίτος ο Κέβιν Ντουράντ.

Μάλιστα, η επίδραση του «Greek Freak» στα «ελάφια» τα καθιστά και ως την έκτη ομάδα σε πωλήσεις φανελών.

Η πρωτιά και σε αυτή την κατηγορία, ανήκει στους πρωταθλητές «μαχητές».

Steph Curry & the @Warriors top the NBA list of most popular jerseys & team merchandise, marking the third consecutive regular season Curry & the defending NBA Champions have earned top honors based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales. pic.twitter.com/teRalPrMVb

— NBA (@NBA) April 17, 2018