Για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, τα οποία, όπως είπε, έζησε «χωρίς πολλά λεφτά αλλά με ευτυχία», μίλησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη δημοφιλή αμερικανική εκπομπή 60 Minutes.

Ο Αντετοκούνμπο φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Στιβ Κροφτ, όπου σχολίασε την παιδική του ηλικία λέγοντας «Ήταν δύσκολα. Δεν είχαμε πολλά λεφτά, αλλά είχαμε πολλή ευτυχία, οπότε αυτό δεν μας λύγισε. Όταν παλεύαμε, ήμασταν όλοι μαζί σε αυτό. Διασκεδάζαμε, χαμογελούσαμε. Σίγουρα με έκανε πιο δυνατό!».

Στην διαπίστωση του δημοσιογράφου «πρέπει να ήσουν καλός πωλητής!», απάντησε: «Ήμουν ο καλύτερος! Ήμουν πολύ καλός σε αυτό!», ενώ για το... μυστικό του, αποκάλυψε ότι δεν τα παρατούσε ποτέ!

Όσο για το αν του αρέσει ακόμα αυτό, αποκρίθηκε: «Το να είμαι επίμονος στη ζωή; Νομίζω ναι! Θα κάνω κάτι και θα το κάνω σωστά!», και πρόσθεσε για τη συνεχή του βελτίωση: «Πρέπει να βελτιώνομαι. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Φοβάμαι πολύ την αποτυχία. Οπότε, πρέπει να γίνομαι καλύτερος».

Milwaukee Bucks superstar Giannis Antetokounmpo tells 60 Minutes about selling trinkets on Athens streets to help his family and how that persistence has propelled him in the NBA. Steve Kroft reports, Sunday. https://t.co/U61lo3R8Ey pic.twitter.com/jhCX1pl2ZS

