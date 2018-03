Ένα νέο ρεκόρ, αυτήν τη φορά εκτός παρκέ, κατέγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Η συνέντευξη του «Greek Freak» στην εκπομπή «60 λεπτά» του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS, σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης για την τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω του ακόμη και τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα!

Ο Giannis «έπιασε» πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης, τα οποία έφτασαν ακόμη και το 27% και ήταν αρκετά για να σημειώσουν ρεκόρ δεκαετίας. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της εκπομπής, η τελευταία φορά που τα «60 λεπτά» είχαν τόσο υψηλά νούμερα τηλεθέασης ήταν με τη «φιλοξενία» του Μπαράκ Ομπάμα και της συζύγου, Μισέλ, στις 16/11/2008.

Η συνέντευξη του Ομπάμα, μάλιστα, ήταν η πρώτη του τηλεοπτική «ανάκριση», μετά την εκλογή του ως Πρόεδρος των ΗΠΑ, με την τηλεθέαση να φτάνει το 26%.

Giannis was invited to the NBA draft in June of 2013. He didn’t even know he was supposed to wear a suit, but the Bucks selected him 15th overall. #60Minutes pic.twitter.com/5me4YcPDsa

— 60 Minutes (@60Minutes) March 26, 2018