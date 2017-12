Στιγμές, εικόνες και γεγονότα, μεγαλύτερα ή μικρότερα, περισσότερο ή λιγότερο σημαντικά, πρόσωπα και ομάδες, ρεκόρ, επιτυχίες αλλά και απογοητεύσεις, διακρίσεις και σκάνδαλα χαρακτήρισαν το 2017 στην... αθλητική Ελλάδα:



«ΧΡΥΣΗ» ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Κατέκτησε το χρυσό στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Βελιγράδι, ήταν πρώτη στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Λονδίνου, για δεύτερη διαδοχική χρονιά ολοκλήρωσε το Diamond League στην πρώτη θέση της κατάταξης και βελτίωσε το Πανελλήνιο ρεκόρ στα 4.91μ. Η Κατερίνα Στεφανίδη, αναδείχθηκε κορυφαία αθλήτρια στην Ευρώπη για το 2017, ενώ ήταν ανάμεσα στις τρεις υποψήφιες για κορυφαία στον κόσμο, τίτλος που κατέληξε στην Ναφισάτου Τιάμ.



ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ: Τον Οκτώβριο στο Μόντρεαλ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους κρίκους του Παγκοσμίου πρωταθλήματος και διατήρησε τον τίτλο του Παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο Λευτέρης Πετρούνιας, έγινε ο δεύτερος Έλληνας Παγκόσμιος πρωταθλητής της ενόργανης δύο φορές στη σειρά, ισοφαρίζοντας τον Βλάση Μάρα. Μάλιστα συνέχισε το εκπληκτικό αήττητο σερί που άρχισε τον Απρίλιο του 2016, με επτά διαδοχικές νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Η τελευταία φορά που ηττήθηκε ήταν στις 18 Απριλίου 2016, στο προ-Ολυμπιακό test event του Ρίο Ντε Τζανέιρο, όπου κατέλαβε τη 2η θέση, πίσω από τον Βραζιλιάνο «οικοδεσπότη» και Ολυμπιονίκη του 2012 Αρτούρ Ζανέτι.

Ο ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΣΤΟ HALL OF FAME: Στις 8 Σεπτεμβρίου, έγινε και τυπικά μέλος του HALL OF FAME, στο Σπρίνγκφιλντ, λαμβάνοντας την ανώτατη τιμή στο μπάσκετ. Σε μία χρονιά που συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από το έπος του Eurobasket.



Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ ΣΤΟ ALL STAR GAME: Στα 22 του χρόνια, συμμετείχε στο All Star Game στη Νέα Ορλεάνη και έγινε ο πρώτος Έλληνας που αγωνίστηκε στον αγώνα των αστέρων, ενώ ήταν και βασικός με την ομάδα της Ανατολής. Στην πρώτη του συμμετοχή, σημείωσε 30 πόντους με 14/16 δίποντα και 2/2 βολές, μάζεψε 6 ριμπάουντ, είχε 3 κλεψίματα, μοίρασε μία ασίστ και έκανε ένα κόψιμο. Η Ανατολή έχασε από την Δύση με 192-182.



ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: Μεγάλη επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση, αφού η Εθνική Ελλάδας Νέων Ανδρών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Βελιγράδι. Στον τελικό οι Νέοι νίκησαν τους Κροάτες στα πέναλτι με 5-3. Η κανονική διάρκεια έληξε 7-7. Είναι το δεύτερο χρυσό μετάλλιο που κατακτά η Ελλάδα σε αυτή την κατηγορία Εθνικών ομάδων, μετά το 2001 στην Κωνσταντινούπολη και στον τελικό κόντρα επίσης στην Κροατία.



ΛΑΜΨΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ: Η Ελλάδα κατέλαβε την 7η θέση στην κατάταξη του πίνακα των μεταλλίων, πραγματοποιώντας μία από τις καλύτερες παρουσίες της στη διοργάνωση. Τρεις Έλληνες αθλητές ανέβηκαν στο βάθρο: χρυσό με την Κατερίνα Στεφανίδη, ασημένιο με τον Κώστα Φιλιππίδη στο επί κοντώ και χάλκινο με την Βούλα Παπαχρήστου στο τριπλούν.



«ΡΗΧΑ ΝΕΡΑ» ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ: Η Ελλάδα δεν ήταν ανάμεσα στις 29 χώρες κατέκτησαν έστω κι ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης. Ηταν η πρώτη φορά από το 2003, που η χώρα μας δεν ανέβηκε στο βάθρο των νικητών σε κανένα από τα 75 αγωνίσματα του προγράμματος, με την εθνική πόλο των ανδρών να φτάνει πολύ κοντά, αλλά να μένει τελικά τέταρτη.



ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ: Ένα μετάλλιο, το χρυσό που κατέκτησε η Κατερίνα Στεφανίδη στο άλμα επί κοντώ με 4.91μ, πήρε η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Λονδίνο. Αμέσως μετά, την καλύτερη επίδοση είχε ο Γιάννης Κυριαζής, που κατέλαβε την έκτη θέση στον ακοντισμό με 84.52μ.



Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΟΚΤΑΔΑ ΤΟΥ EUROBASKET: Η Ελλάδα, χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αγωνίστηκε στην Κωνσταντινούπολη στο Eurobasket και παρέμεινε ανάμεσα στις οκτώ κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Στον προημιτελικό, ηττήθηκε από την Ρωσία με 74-69. Στην πρώτη φάση της διοργάνωσης στη Φινλανδία, έχασε διαδοχικά από Γαλλία, Σλοβενία και την οικοδέσποινα.



Η ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε η εθνική Νέων, ολοκληρώνοντας αήττητη την πορεία της στο Eurobasket της Κρήτης τον Ιούλιο. Νίκησε διαδοχικά Τσεχία, Σουηδία και Γερμανία στην πρώτη φάση, στους «16» το Μαυροβούνιο, στους «8» την Λιθουανία, στον ημιτελικό την Ισπανία και στον τελικό με 65-56 το Ισραήλ.



ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2018 ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ: Η εθνικής μας δεν κατάφερε να εξασφαλίσει θέση ανάμεσα στις 32 του Μουντιάλ της Ρωσίας. Ηταν δεύτερη στον όμιλό της, πίσω από το Βέλγιο, αλλά στα play-off, αποκλείστηκε από την Κροατία (4-1 εκτός και 0-0 εντός).



ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΗΣ EUROLEAGUE Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Στον τελικό του Final Four της EuroLeague, που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη, έφτασε ο Ολυμπιακός, αποκλείοντας στα ημιτελικά την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, αλλά έχασε στον τελικό με 80-64 από την Φενέρμπαχτσε Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.



ΤΟ 44ο ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ: Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε τον τίτλο στο ποδόσφαιρο, αφού χρειάστηκε να αλλάξει πολλούς προπονητές. Ο Μάρκο Σίλβα έφυγε στην προετοιμασία, ο Βίκτορ, μετά τον αποκλεισμό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ο Μπέντο, μετά τις δηλώσεις από την ήττα στην Τούμπα για «ενίσχυση». Ακολούθησε ο Βούζας και τελικά ο Λεμονής. Εχει 19 στα 21 τελευταία πρωταθλήματα (εξαίρεση εκείνα του Παναθηναικού το 2004 και 2010) και 44 επί συνόλου 81 διοργανώσεων.



ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ: Νικώντας 2-1 την ΑΕΚ στον τελικό της 6ης Μαΐου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας. Σε έναν τελικό, που πριν την έναρξή του στιγματίστηκε από επεισόδια. Ένα παιχνίδι, που μέχρι και την τελευταία στιγμή, γινόταν μεγάλη συζήτηση για την αναβολή του. Μπίσεσβαρ και Ενρίκε τα γκολ του ΠΑΟΚ, από τον Χριστοδουλόπουλο, το γκολ της προσωρινής ισοφάρισης για την ΑΕΚ.



«ΠΡΑΣΙΝΟ» ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΑΚΑ-«ΠΡΑΣΙΝΟ» ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΞΑΝΑ: Ο Παναθηναϊκός του Τσάβι Πασκουάλ, νίκησε τον Ολυμπιακό στον πέμπτο τελικό στο ΣΕΦ και κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή. Ένα παιχνίδι, που στιγματίστηκε από τα επεισόδια των φίλων του Ολυμπιακού, με συνέπεια τη διακοπή της αναμέτρησης περίπου δύο λεπτά πριν από το τέλος, κι από εκεί την εκκένωση του γηπέδου. Μετά από λίγα λεπτά, οι «πράσινοι» και οι «κόκκινοι» επέστρεψαν στο παρκέ, ολοκληρώνοντας το ματς (51-66). Ηταν το τελευταίο παιχνίδι του Αντώνη Φώτση με την πράσινη φανέλα. Ο Παναθηναικός κατέκτησε και το Κύπελλο Ελλάδας για έκτη διαδοχική σεζόν (18 συνολικά), νικώντας 68-59 τον Αρη.



ΠΑΟΚ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ: Με εντυπωσιακή εμφάνιση μέσα στο κατάμεστο «Μελίνα Μερκούρη», ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-1 σετ (22-25, 25-21, 25-23, 14-25) τον Ολυμπιακό και κατέκτησε το πρωτάθλημα στο βόλει, για τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Ο Ολυμπιακός νίκησε 3-1 σετ (13-25, 25-19, 22-25, 27-29) την Κηφισιά στο Αλεξάντρειο και αναδείχθηκε κυπελλούχος Ελλάδας στο ανδρικό βόλεϊ.



ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΟ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ,ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ Η ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κατακτήσει ένα ακόμη αήττητο πρωτάθλημα στην υδατοσφαίριση Ανδρών. Πανηγύρισε τον τίτλο για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το πρωτάθλημα, αφού επιβλήθηκε στον τρίτο τελικό της Βουλιαγμένης με 12-3, κάνοντας το 3-0 στη σειρά των τελικών. Ηταν ο 21ος τίτλος του Ολυμπιακού από καταβολής της Α1. Η Βουλιαγμένη όμως πανηγύρισε το Κύπελλο, με 8-7 επί του Ολυμπιακού, σπάζοντας ένα αήττητο 124 αγώνων των «ερυθρολεύκων».



ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ: Η ομάδα Γυναικών βόλει του Ολυμπιακού, έφτασε μέχρι τον τελικό του Challenge Cup, αλλά στον διπλό τελικό, ηττήθηκε από την τουρκική Μπούρσα (νίκη 3-2 εντός και ήττα 3-0 εκτός).



«ΒΑΣΙΛΙΑΣ» ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής για 22η συνεχόμενη χρονιά και συνολικά 58η στην Ιστορία του. Οι «ερυθρόλευκοι» συγκέντρωσαν στο σύνολο 416,5 βαθμούς, υπερδιπλάσιους από τον δεύτερο ΑΝΟ Αργυρούπολης (192), ενώ την τριάδα συμπλήρωσε ο Εθνικός με 184,5. Στους Ανδρες συγκέντρωσε 204,5 βαθμούς (δεύτερος ο Εθνικός με 146,5) και 212 στις γυναίκες (δεύτερος ο ΑΝΟ Αργυρούπολης με 82).



Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΣΤΟ ΧΑΝΤΜΠΟΛ: Στο χάντμπολ πρωταθλητής αναδείχθηκε ο ΙΕΚ Ξυνή Ν.Ι. Δικέας για πρώτη φορά στην Ιστορία του. Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας για το 2017, νικώντας στον τελικό του Final-4, που διοργανώθηκε στην Κοζάνη, τον Πανελλήνιο με 25-23.



ΝΤΑΜΠΛ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ: Ο Ολυμπιακός, όπως και πέρυσι, κατέκτησε το πρωτάθλημα μπάσκετ στις Γυναίκες αλλά και το Κύπελλο νικώντας 103-68 τον Πανιώνιο. Μία πορεία που μάλιστα που ήταν χωρίς ήττα.



ΝΤΑΜΠΛ ΣΤΟ ΒΟΛΕΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ: Θρίαμβος με την κατάκτηση του 5ου συνεχόμενου νταμπλ για τις Γυναίκες του Ολυμπιακού. Πανηγύρισαν τον πέμπτο σερί τίτλο τους στην Α1, νικώντας 3-0 στη σειρά των αγώνων τον Παναξιακό στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη. Επίσης κατέκτησαν και το Κύπελλο, επικρατώντας 3-1 σετ (25-19, 18-25, 21-25, 15-25) του Παναξιακού.



ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 28 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ «ΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ»: Είκοσι οκτώ παράγοντες ποδοσφαίρου, παραπέμφθηκαν να δικαστούν, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, για την υπόθεση «στημένων αγώνων». Μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών (αριθμός 2050/2017), ο κ. Μαρινάκης παραπέμπεται για ένα μόνο κακούργημα που αφορά αλλοίωση ποδοσφαιρικού αποτελέσματος, από τα συνολικά τέσσερα που του είχαν αποδοθεί αρχικά. Παρά την εισαγγελική πρόταση που ζητούσε την παραπομπή των κεντρικών κατηγορουμένων, για τέσσερα κακουργήματα, μεταξύ των οποίων και αυτό της εγκληματικής οργάνωσης, οι εφέτες σχημάτισαν διαφορετική άποψη, αποδίδοντας στους βασικούς κατηγορουμένους το αδίκημα της σύστασης συμμορίας (πλημμέλημα). Για την κατηγορία αυτή θα είναι υπόλογοι οι: Ευάγγελος Μαρινάκης, Γιώργος Σαρρής, Θεόδωρος Κουρίδης, Αριστείδης Σταθόπουλος, Ιωάννης Παπακωνσταντίνου, Νικόλαος Προύντζος, Γεώργιος Δούρος και Αθανάσιος Μπριάκος.



ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ «KORIOPOLIS»: Απαλλακτική για τις βασικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν και οι 84 κατηγορούμενοι στην υπόθεση των στημένων ποδοσφαιρικών αγώνων, γνωστή και ως «Koriopolis», ήταν η πρόταση της εισαγγελέως Έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Κατά την εισαγγελική λειτουργό, δεν προέκυψαν στοιχεία που να στηρίζουν τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης και της απάτης σε βαθμό κακουργήματος που έχουν αποδοθεί για την υπόθεση, καθώς -όπως είπε- δεν προέκυψε ότι υπήρξε ενιαία βούλησή τους. Η εισαγγελέας είπε πως η εκτίμησή της είναι ότι από τους 25 αγώνες που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο σαν χειραγωγημένοι, μόνον οι επτά ήταν πράγματι «στημένοι», γεγονός που στοιχειοθετεί την κατηγορία της δωροδοκίας και δωροληψίας με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνων.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ... ΤΟΡΠΙΛΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ: Ο Ανδρέας Βαζαίος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ελληνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας. Κατάφερε να ανέβει δύο φορές στο βάθρο, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο τόσο στα 200μ. μικτή ατομική, όσο και στα 200μ. πεταλούδα.

