Σε ηλικία 60 ετών πέθανε ο γηραιότερος γορίλας του κόσμου, η Βίλα που βρισκόταν σε ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο. Η Βίλα είχε γεννηθεί το 1957 στο Κονγκό και μεγάλωσε στον συγκεκριμένο ζωολογικό κήπο.

«Θα λείψει πολύ στο προσωπικό του ζωολογικού κήπου, στους επισκέπτες, στους εθελοντές αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του ζωολογικού πάρκου», δήλωσε σε σχετική ανακοίνωση ο Ράντι Ρίτσες, επιμελητής των θηλαστικών στο Σαφάρι Παρκ.

Η Βίλα ήταν μητριάρχης πέντε γενεών γοριλών και αν και υπεύθυνοι του πάρκου δεν αποκάλυψαν τα αίτια θανάτου της, έζησε πολλά χρόνια σε σχέση με τους υπόλοιπους του είδους της. Σημειώνεται, ότι το συγκεκριμένο είδος έχει προσδόκιμο ζωής 30 με 40 χρόνια στη φύση και συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τα απειλούμενα είδη.

It's with heavy hearts that we announce the passing of Vila, one of the world’s oldest gorillas. She was the matriarch of 5 generations. Vila passed away this afternoon surrounded by members of her family gorilla troop. If you have a favorite memory of Vila, we'd love to hear it. pic.twitter.com/zQNkm5f6v1

