Μια όρκα που μπορεί να βγάζει ήχους, οι οποίοι μιμούνται ορισμένες ανθρώπινες λέξεις, είναι η πρώτη που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο, όπως ανέφεραν επιστήμονες που έκαναν τη σχετική εκπαίδευση και τις ηχογραφήσεις σε ενυδρείο στην Αντίμπ της Γαλλίας.

Η 14χρονη θηλυκή όρκα Ουίκι «λέει» αγγλικές λέξεις όπως "hallo" και "bye bye", ενώ μετρά και ένα-δύο-τρία ("one, two, three"). Μερικές φορές μάλιστα, καταφέρνει να μιμηθεί μια λέξη με την πρώτη κιόλας προσπάθεια.

Οι φάλαινες είναι ένα από τα λίγα ζώα, πέρα από τον άνθρωπο, που μαθαίνουν να παράγουν νέους ήχους απλώς ακούγοντάς τους. Από τα ζώα, τα πιο ικανά σε αυτό είναι τα θαλάσσια θηλαστικά, τα δελφίνια και ορισμένες φάλαινες όπως οι μπελούγκα. Το ίδιο κάνουν μερικά πουλιά όπως οι παπαγάλοι, κάποια κοράκια, οι ελέφαντες και οι ουρακοτάγκοι.

Οι όρκες είναι γνωστές και ως «φάλαινες δολοφόνοι», αλλά στην πραγματικότητα είναι το μεγαλύτερο είδος δελφινιού και όχι φάλαινες. Ζουν σε ομάδες, κάθε μία από τις οποίες έχει τη δική της ξεχωριστή «διάλεκτο», καθώς η μία όρκα μιμείται την άλλη στην παρέα.

Οι ήχοι τους δημιουργούνται από τις οπές που έχουν για να αναπνέουν και να φυσούν το νερό προς τα έξω. Οι επιστήμονες δεν είναι σίγουροι αν και άλλες όρκες θα μπορούσαν να «μιλήσουν» ανθρώπινα όπως η Ουίκι.

Από τη μεριά του, ο δρ Χοσέ ‘Αμπραμσον, ερευνητής του Πανεπιστημίου Κομπλουτένσε της Μαδρίτης, ανέφερε ότι δεν αποκλείεται, κάποια στιγμή, να είναι εφικτό οι άνθρωποι να «συνομιλήσουν» στοιχειωδώς με την Ουίκι. «Κάτι τέτοιο έχει επιτευχθεί στο παρελθόν με ένα διάσημο γκρί παπαγάλο και με δελφίνια, μέσω της χρήσης της αμερικανικής νοηματικής γλώσσας».

Ωστόσο, οι επιστήμονες επισήμαναν ότι δεν υπάρχει περίπτωση οι όρκες να κατανοήσουν το νόημα των ανθρώπινων λέξεων.