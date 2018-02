Αναδείχθηκε σε έναν θρύλο της ρέγκε μουσικής, συντελώντας καθοριστικά στη διάδοση του μουσικού είδους, αλλά και του ρασταφαριανισμού.

Ο Μπόμπ Μάρλεϊ μετέτρεψε τη ρέγκε σε ένα παγκόσμιο ρεύμα, με πολλούς πιστούς, αλλά και πολλούς μουσικούς απογόνους.

Ο ίδιος πέρασε στην αιωνιότητα ως ένας τραγουδιστής του έρωτα, της αγάπης, αλλά και της πολιτικής συμφιλίωσης και του κινήματος ενάντια στη φυλετική καταπίεση, ένα λαϊκό είδωλο με παγκόσμια εμβέλεια. Αυτός είναι και ο λόγος που ημέρα γέννησής του, η 6η Φεβρουαρίου του 1945, γιορτάζεται στην Τζαμάικα ως εθνική επέτειος.

«Με φωνάζουν μιγά... δεν είμαι σε καμία πλευρά»

Γιος του λευκού επιστάτη βρετανικής καταγωγής, Norval Sinclair Marley και της αφροαμερικανής Cedella Booker, o Robert Nesta Marley όπως ήταν ολόκληρο το όνομά του, γεννήθηκε στο μικρό τζαμαϊκανό χωριό Nine Mile στις 6 Φεβρουαρίου 1945. Σε ηλικία 10 ετών μετακόμισε με τη μητέρα του στη φτωχογειτονιά του Kingston μετά τον αιφνίδιο θάνατο του πατέρα του.

«Δεν είμαι προκατειλημμένος απέναντι του. Ο πατέρας μου ήταν λευκός και η μητέρα μου μαύρη. Με φωνάζουν μιγά ή κάπως έτσι. Δεν είμαι σε καμία πλευρά. Ούτε στην μαύρη, ούτε στην λευκή. Είμαι στου Θεού την πλευρά, Αυτού που με έπλασε και με έκανε να προέρχομαι από την μαύρη και την λευκή» είχε πει ο ίδιος ο μουσικός για τη μικτή καταγωγή του η οποία έγινε αιτία για ρατσιστική αντιμετώπιση που εισέπραξε στα πρώτα χρόνια της ζωής του.

Σταμάτησε την φοίτησή του στο σχολείο σε ηλικία 14 ετών και μαζί με τον φίλο του Neville «Bunny» Livingston (ο μετέπειτα Bunny Wailer) και τον πιστό στον ρασταφαριανισμό Joe Higgs στράφηκε στη δημιουργία μουσικής. Την εποχή εκείνη γνώρισε και τον Peter McIntosh, μελλοντικά γνωστό ως Peter Tosh.

Το 1963, ο Bob Marley, ο Bunny Livingston, ο Peter McIntosh, ο Junior Braithwaite, η Beverley Kelso και ο Cherry Smith δημιούργησαν ένα ska/rocksteady συγκρότημα, αποκαλώντας τους εαυτούς τους The Teenagers, όνομα το οποίο άλλαξαν ακολούθως σε The Wailing Rudeboys, μετά σε The Wailing Wailers και τελικά σε The Wailers.

Διαβάστε επίσης:

Στα τέλη της δεκαετία του 1960 και τις αρχές του 1970 πιστός στο ρασταφαριανισμό ο Bob Marley είχε ήδη κερδίσει την προσοχή στην μουσική σκηνή με τις ηχογραφήσεις του ενώ με την άρθρωση της πολιτικής, θρησκευτικής και κοινωνικής του σκέψης με τραγούδια όπως το μνημειώδες «Get Up, Stand Up» κέρδισε την παγκόσμια αναγνώριση. Οι The Wailers διαλύθηκαν το 1974 και το κάθε μέλος ακολούθησε σόλο καριέρα.

Στην αιωνιότητα...

Ο Bob Marley έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς, σε ηλικία 36 ετών, χτυπημένος από τον καρκίνο, στις 11 Μαΐου του 1981. Η φήμη του συνέχισε να μεγαλώνει διαρκώς έκτοτε μαζί με την λατρεία για το πρόσωπό του, ειδικά από τους φτωχούς και αποστερημένους του κόσμου, για τα δικαιώματα των οποίων δημιούργησε μουσικές και τραγούδησε τραγούδια που θεωρούνται πλέον ιστορικά.

To 1994 το όνομά του μπήκε στο Rock N' Roll Hall of Fame ενώ το 1999 το περιοδικό Time χαρακτήρισε το άλμπουμ Exodus ως το καλύτερο άλμπουμ του 20ου αιώνα. Η συλλογή των τραγουδιών του Marley, «Legend», η οποία κυκλοφόρησε τρία χρόνια μετά το θάνατό του, σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ πωλήσεων στην ιστορία της reggae, το οποίο δεν έχει ξεπεραστεί έκτοτε.