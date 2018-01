Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Η Virginia Woolf, η Αγγλίδα μυθιστοριογράφος, με το νεωτεριστικό ύφος της πρωτοπόρησε όχι μόνο στη συγγραφή αλλά και στην ίδια την ανανέωση της αγγλικής γλώσσας. Επηρεασμένη από τον Τζόυς, τον Προυστ και τις θεωρίες του Γουίλλιαμ Τζαίημς, του Μπεργκσόν και του Φρόυντ, επικέντρωσε τις προσπάθειές της στη δημιουργία ενός καινοτόμου μυθιστορηματικού ύφους που έδινε έμφαση στην αέναη ροή της συνείδησης, στο πέρασμα του χρόνου ως μια αλληλουχία επακόλουθων και πεπερασμένων στιγμών και ως μια μακρά ακολουθία χρόνων και αιώνων, καθώς και στην ουσιαστική απροσδιοριστία του ανθρώπινου χαρακτήρα.

Η Adeline Virginia Stephen, ή κατά κόσμο Virginia Woolf γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 25 Ιανουαρίου 1882, κόρη της καλλονής Julia Prinsep Stephen και του συγγραφέα και κριτικού Sir Leslie Stephen. Η Woolf έλαβε εκτενή εκπαίδευση μέσα στο σπίτι από τους γονείς της και πιο συγκεκριμένα διδάχτηκε κλασικούς συγγραφείς και αγγλική λογοτεχνία, κάτι το οποίο δεν συνέβη και με τα ετεροθαλή αδέλφια της.

Ο πρώτος νευρικός κλονισμός που υπέστη, ήρθε όταν εκείνη ήταν μόλις 13 χρονών και ως συνέπεια του ξαφνικού θανάτου της μητέρας της από γρίπη. Ο θάνατος του πατέρα της 9 χρόνια μετά, προκάλεσε την πιο ανησυχητική κατάρρευση της νεαρής Virginia, κάτι το οποίο οδήγησε σε σύντομη νοσηλεία της σε κλινική αλλά και την απόφαση να μετακομίσει με τα αδέλφια της Vanessa και Adrian από το Hyde Park του Kensington στη Gordon Square του Bloomsbury. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της ταλανιζόταν από περιόδους κατάθλιψης, τις οποίες σύγχρονοι μελετητές αποδίδουν εν μέρει και στη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τα ετεροθαλή αδέλφια της George και Gerald. Πάντως οι συναισθηματικές διακυμάνσεις της ήταν συχνές, και οι επιστήμονες μελετώντας τα στοιχεία μετά τον θάνατο της διέγνωσαν πως έπασχε από διπολική διαταραχή.

Στο Bloomsbury σπούδασε στο King’s College London και ήρθε σε επαφή, μεταξύ άλλων, με τους Leonard Woolf, μέλλοντα σύζυγο της, και τον Roger Fry, ιδρυτές μια ομάδας διανοούμενων, συγγραφέων και καλλιτεχνών, της λεγόμενης Ομάδας Bloomsbury. Το 1912 παντρεύτε τον Leonard Woolf και ίδρυσαν τον εκδοτικό οίκο Hogarth Press, όπου εκδίδεται το μεγαλύτερο μέρος των έργων της, έργα του T.S Eliot και άλλων.

H Woolf ξεκίνησε να γράφει επαγγελματικά το 1900, ενώ το πρώτο της μυθιστόρημα «The Voyage Out» εκδόθηκε το 1915. Θεωρείται μία από τους μεγαλύτερους πρωτοπόρους της αγγλικής γλώσσας, τα έργα της χαρακτηρίζονται κατά βάση από τη συνείδηση των χαρακτήρων, τα συναισθηματικά και ψυχολογικά κίνητρα τους, ενώ στο σύνολο τους διαπνέονται από έναν έντονο λυρισμό. Η πολυσχιδής προσωπικότητα της δεν της «επέτρεψε» να μείνει μόνο στο χώρο του μυθιστορήματος, αντίθετα η συγγραφέας δραστηριοποιήθηκε ως χρονικογράφος, επιστολογράφος και δοκιμιογράφος, ενώ υπήρξε και φεμινίστρια. Αυτό το τελευταίο ρόλο της ανέδειξε με πολύ δημιουργικότητα και έντονο ύφος στο δοκίμιο της «Ένα δικό σου δωμάτιο» του 1929, μια ιστορική αναδρομή στην ταυτόχρονη παρουσία της γυναίκας στη κοινωνία και στη συγγραφή. Το 1922 η Woolf συναντά την συγγραφέα Vita Sackville- West με την οποία συνάπτει ερωτικό δεσμό για τουλάχιστον μια δεκαετία, και της αφιερώνει το μυθιστόρημα της «Orlando».

Μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου μυθιστορήματος της παθαίνει άλλον έναν σοβαρό νευρικό κλονισμό και καθίσταται αδύνατο για αυτήν να γράψει μετά την παγωμένη αποδοχή της βιογραφίας της. Στις 28 Μαρτίου 1941, η Woolf αυτοκτονεί πέφτοντας στο ποταμό Ouse, αφού πρώτα έχει γεμίσει τις τσέπες της με πέτρες, και η σωρός της εντοπίζεται γύρω στις 18 Απριλίου.

Όπως είχε γράψει η ίδια στον σύζυγο της λίγο καιρό πριν την αυτοχειρία της: «Αισθάνομαι σίγουρα πως τρελαίνομαι πάλι. Αισθάνομαι ότι δε μπορούμε να ξαναπεράσουμε άλλον ένα σαν εκείνους τους φοβερούς χρόνους. Και δεν θα συνέλθω ξανά τούτη τη φορά. Αρχίζω ν' ακούω φωνές και δε μπορώ να συγκεντρωθώ. Έτσι κάνω κείνο που μου φαίνεται καλύτερο για όλους μας. Μου 'χεις δώσει τη μέγιστη δυνατή ευτυχία. Ήσουν με κάθε τρόπο όλ' αυτά που κανείς δε θα μπορούσε να 'ναι. Δε γνωρίζω δυο ανθρώπους που θα μπορούσαν να είναι ευτυχέστεροι, μέχρι που με χτύπησε τούτη η φοβερή αρρώστια. Δεν μπορώ να τη παλέψω άλλο...».

Τα μυθιστορήματα της με χρονολογική σειρά είναι: The Voyage Out (1915), Night and Day (1919), Jacob's Room (1922), Mrs Dalloway (1925), To the Lighthouse (1927), Orlando (1928), The Waves (1931), The Years (1937), Between the Acts (1941). Στα μη- μυθιστορηματικά έργα της συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων: A Room of One's Own (1929), On Being Ill (1930), Three Guineas (1938) και άλλα.

Ως χαρακτήρας εμφανίζεται στην ταινία The Hours (Οι Ώρες) του 2002, όπου την ενσάρκωσε η Nicole Kidman, ενώ ενέπνευσε και τη συγγραφή του θεατρικού έργου «Who's Afraid of Virginia Woolf?» το 1962 από τον Edward Albee.