Στις 16 Μαίου του 1953, έφυγε από τη ζωή ο βιρτουόζος κιθαρίστας της τζαζ Django Reinhardt, ένας μουσικός ο οποίος ήταν από τους πρώτους στην Γηραιά Ήπειρο που προχώρησε ένα βήμα παραπέρα την φρέσκια από τις ΗΠΑ τζαζ μουσική. Ως κιθαρίστας της τζαζ, ο Django θεωρείται μέχρι σήμερα ένας από τους κορυφαίους και η αξιοθαύμαστη τεχνική του εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο μελέτης.

Ο Django Reinhardt ήρθε στη ζωή στις 23 Ιανουαρίου του 1910 από τσιγγάνους γονείς κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Pont-à-Celles του Βελγίου. Ο Jean, όπως ήταν το κανονικό του όνομα, πέρασε τις δυο πρώτες δεκαετίες της ζωής του σε κατασκηνώσεις και καραβάνια. Από μικρό παιδί έπαιζε μπάντζο, κιθάρα και βιολί ενώ μεγαλώνοντας έπαιζε σε bals musettes μουσικές σκηνές για χρήματα. Σε ηλικία 18 ετών είχε ήδη την πρώτη του ηχογράφηση με τον ακορντεονίστα Jean Vaissade.

Την ίδια χρονιά συνέβη ένα γεγονός που άλλαξε δραματικά την ζωή του Django. Στις 2 Νοεμβρίου ξέσπασε πυρκαγιά στο καραβάνι που είχε φτιάξει με την γυναίκα του. Σώθηκαν και οι δυο, αλλά ο Django είχε τραυματιστεί σοβαρά στο αριστερό χέρι και το δεξί πόδι. Αρνήθηκε τον ακρωτηριασμό που πρότειναν οι γιατροί και πήγε σε ένα κέντρο φροντίδας, όπου μετά από 18 μήνες στο κρεβάτι κατάφερε να περπατήσει. Όσο για τα δυο δάχτυλα του αριστερού χεριού που είχαν παραλύσει, ο Django σκέφτηκε και εφάρμοσε ένα εντελώς νέο τρόπο στην εκτέλεση, επικεντρώνοντας το παίξιμο στα δυο δάχτυλα με την πλήρη κινητικότητα. Έτσι, όλα του τα σόλο γινόταν μοναχά με τον δείκτη και τον μέσο.

Η μουσική των Eddie Lang και Joe Venuti, Louis Armstrong και Duke Ellington τον επηρέασε βαθιά και μέσα της βρήκε όλο το χώρο για να αναπτύξει το εκπληκτικό ταλέντο του στον αυτοσχεδιασμό. Εκτός από την δεινότητα του στον αυτοσχεδιασμό και ως οργανοπαίχτης ήταν και εμπνευσμένος συνθέτης, αφήνοντας πίσω του μεγάλο αριθμό εξαιρετικών μουσικών κομματιών. Παρόλα αυτά, αφού ο ίδιος δεν γνώριζε γραφή και ανάγνωση, επαφίονταν στους άλλους το αν θα καταγραφόταν σωστά η ιδέα του.

Το 1934 γεννήθηκε το Quintette du Hot Club de France, κάτι που προέκυψε σχεδόν τυχαία, όταν ο Django Reinhardt συναντήθηκε με τον βιολιστή Stéphane Grappelli σε μια ορχήστρα που έπαιζε στο Ξενοδοχείο Cambridge. Η πρώτη τους ηχογράφηση των Dinah, Tiger Rag, Oh Lady be Good, and I Saw Stars προκάλεσε αίσθηση και προχώρησαν σε δεκάδες άλλες με επιτυχία τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική.

Το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε το Quintette, να περιοδεύει στην Αγγλία. Ο Grappelli παρέμεινε εκεί και ο Reinhardt επέστρεψε στην Γαλλία για να συνεχίσει να ηχογραφεί καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, με το κλαρίνο του Hubert Rostaing να αντικαθιστά το βιολί του Grappelli. Μετά τον πόλεμο ωστόσο, ξανασυναντήθηκαν και ηχογράφησαν πάλι μαζί. Το 1946 σύντομο χρονικό διάστημα περιόδευσε με τον Duke Ellington στις ΗΠΑ, για να επιστρέψει στο Παρίσι. Το 1948 ηχογραφεί έναν από τους σημαντικότερους δίσκους του, το Djangology.

Το 1951 αποσύρεται στο χωριό Samois sur Seine ώσπου στις 16 Μαΐου του 1953 φεύγει από τη ζωή ύστερα από εγκεφαλική αιμορραγία.